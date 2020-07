Wolgast: In altes Haus am Runge-Platz soll wieder Leben einziehen

Wolgast

Die Sanierungsarbeiten am Kronfoth’schen Haus in der Kronwiekstraße 3 in Wolgast werden seit einiger Zeit intensiv fortgesetzt. Nachdem sich die Bauleute der äußeren Hülle gewidmet und auch mit Arbeiten am Dach begonnen haben, ist nunmehr der Innenausbau in vollem Gange. Martin Kehr ist im Auftrag von Björn Schäffner aus Greifswald mit der Bauleitung betraut und steht laut eigener Aussage unter anderem mit dem Bereich Denkmalschutz des Amtes für Bau und Naturschutz des Landkreises im Kontakt.

Laut Kehr soll sich im Dach- und im ersten Obergeschoss des unter Denkmalschutz stehenden um 1760 gebauten Hauses später jeweils eine Wohnung befinden. Das Parterre solle öffentlich genutzt werden. Auf dem Runge-Platz soll an der Rückseite des Hauses daher ein Anbau für öffentliche sanitäre Anlagen inklusive Behinderten-WC entstehen. Auf diesem Anbau sei eine Dachterrasse für die Mieter der im Obergeschoss befindlichen Wohnung geplant.

Pläne für Stadt-Information noch nicht konkret

Der Bauleiter geht davon aus, dass die Wolgast-Information ins Erdgeschoss zieht. Kristin Wolf schränkt als Geschäftsführerin der Regionalgesellschaft Usedom-Peene mbH, welche aktuell die Stadt-Information im alten Rathaus betreibt, jedoch ein: „Bisher ist dies lediglich eine Idee. Konkrete Mietverhandlungen mit dem Eigentümer des Hauses haben bisher nicht stattgefunden. Es gab mit mir noch nicht einmal einen Besichtigungstermin.“

Unterdessen wurde bereits vor Monaten zum Kronfoth’schen Haus gehörendes Interieur gesichert, um, wie der Bauleiter informiert, im Zuge der Restaurierung nach fachmännischer Aufarbeitung wieder eingebaut zu werden. „Die alte Haupteingangstür kommt wieder an ihren angestammten Platz, ebenso die Innentüren und die dazugehörigen Garnituren“, so Bauleiter Kehr. Auch die im Parterre ausgebauten originalen Bodenfliesen würden, wenn der Einbau der Versorgungsleitungen abgeschlossen sei, wieder verlegt.

Bauleiter Martin Kehr zeigt eine der bereits aufgearbeiteten Innentüren, die wieder an ihrem alten Platz ist. Quelle: Tom Schröter

„Die Holztreppen im Haus und der Lastenaufzug auf dem Dachboden werden ebenfalls erhalten“, berichtet der Bauleiter. Dasselbe gelte für in einem Wohnraum entdeckte historische Wandfarben. Hingegen würden die alten Fenster gegen neue ausgetauscht, weil eine Aufarbeitung der Originalteile zu kostspielig sei und auch eine gute Wärmedämmung gewährleistet werden müsse. Die rechts und links des Eckeingangs am Haus befindlichen markanten Sprossenfenster würden neu nachgebaut, wobei man sich an der Optik der Vorgänger orientiere.

Denkmalschutz erteilt Auflagen

Nacharbeiten müssten hingegen an der Außenhülle des Hauses erfolgen, wo Fachwerk überputzt bzw. schadhafte Balken zum Teil durch Ytong-Steine ersetzt worden seien. Damit komme der Investor einer entsprechenden Auflage des Denkmalschutzes nach, bestätigte Ulrike Knoll, Leiterin des Fachbereiches Bauen und Stadtentwicklung in der Stadtverwaltung. Laut Knoll fließen rund 300 000 Euro Städtebaufördermittel in das Gesamtvorhaben.

Der Dachboden des Hauses birgt diesen historischen Lastenaufzug, der ebenfalls an Ort und Stelle bleiben soll. Quelle: Tom Schröter

Der benachbarte Philipp-Otto-Runge-Platz stellt den Mobilitätsknoten für Reisende dar, die mit Bus, Auto, Fahrrad oder Bahn die alte Herzogstadt besuchen. Die Usedomer Bäderbahn hat ihrerseits angekündigt, den Bahnsteig der Station Wolgast-Hafen auf die gegenüberliegende Gleisseite an den Runge-Platz zu verlegen. Dies würde speziell den Bahnreisenden entgegenkommen, da für sie der Weg vom und zum Bahnhof dadurch wesentlich kürzer wird.

Von Tom Schröter