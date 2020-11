Wolgast

Faszinierend, gruselig und schön zugleich – so kann man den lehrreichen Herbstspaziergang zu einem geschichtsträchtigen Ort am Rande unserer Stadt charakterisieren. Dieser Ort atmet Heimatgeschichte und war sogar Nebenschauplatz im 30-jährigen Krieg (1618-1648).

Nach etwa einer halben Stunde Fußweg östlich der alten Herzogstadt Wolgast gelangt man zum Dreilindengrund und der Gustav-Adolf-Schlucht, gelegen in unmittelbarer Nähe des Peenestroms. Diese Namen erinnern an jene Tage im Juli 1633, als der Leichnam des Schwedenkönigs Gustav II. Adolf hier eingeschifft und nach Schweden überführt wurde. Damals hatte der König unsere Stadt als Nachschubhafen für seine Soldaten gegen das Heer der kaiserlichen Truppen ihres Feldherrn Wallenstein genutzt. Als Gedenken daran wurden an dieser Stelle drei Linden gepflanzt, die jenem Uferabschnitt und angrenzenden bewaldeten Hügelkette fortan ihren Namen gab.

Viele Jahre DDR-Meisterschaften ausgetragen

Noch heute existiert hier eine Badestelle und Volleyballfeld sowie unweit davon ein Yachthafen. Zudem war dieser Abschnitt des Peenestroms von 1964 bis 1994 mehrfach Austragungsort der DDR-Meisterschaften im Motorbootrennen.

Zum Gedenken an eingangs erwähntes historische Ereignis wurde die Gustav-Adolf-Schlucht vermutlich schon in den frühen 1920er Jahren zum Austragungsort für die jährlichen Abschlussfeiern der Abiturklassen des örtlichen Runge-Gymnasiums. Dies fand in der sogenannten „ Steinfete“, einem alten hiesigen Schulritual mit ausgelassener Party der Abiturienten und Lehrer im Schein eines Lagerfeuers seinen würdigen Abschluss.

Findlinge werden in die Schlucht gerollt

In diesem Zusammenhang ist es bis in die heutige Zeit ebenfalls Tradition, Ende jedes Abi-Jahres einen großen Findling über einen nahen Acker in die Schlucht hinunterrollen zu lassen, auf dem im Anschluss das Abschlussjahr eingemeißelt wird. Die Größe der Steine ist unterschiedlich. Sie reichen von zentnerschweren Kolossen bis hin zu handlichen Feldsteinen, wie beispielsweise dem des Jahres 2019. Dieses Jahr fiel die Steinfete coronabedingt ins Peenewasser.

Von Peter Machule