Dieses Finale hatte es in sich: Bei der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ ist in diesem Jahr eine grandiose Summe zusammengekommen. OZ-Leser und Unternehmen der Region haben dafür gesorgt, dass am Heiligabend 31 495 Euro zusammengekommen sind. Dafür gebührt allen, die sich mit einer Spende beteiligt haben – egal, wie groß oder klein sie war – ein riesengroßes Dankeschön.

Gerade zum Abschluss der Aktion gab es noch einmal eine Großspende, die ihresgleichen sucht: Die Geschäftsführerin der Wärmeversorgung Wolgast, Dr. Antje Tiedt-Schimanski, verkündete voller Stolz, dass die Gesellschafter beschlossen haben, der Aktion insgesamt 10 000 Euro zugutekommen zu lassen.

Zweckgebunden erhalten davon 7000 Euro das Wolgaster Jugendhaus Peenebunker, wo täglich über 50 Kinder und Jugendliche in deren Freizeit betreut werden. 3000 Euro gehen an den Jugendklub Karlshagen, wo ebenfalls eine hervorragende Arbeit geleistet wird.

Wärmeversorgung mit großem Herzen für Kinder

Die großzügige Unterstützung sei laut Tiedt-Schimanski möglich geworden, weil sich das Unternehmen den Aufgaben der Zukunft gestellt hat und gerade dabei ist, „im Interesse des Klimaschutzes der Stadt Wolgast den energetischen Fußabdruck zu geben.“

Die Wärmeversorgung habe ein ganzheitliches Konzept für die Versorgung in der Stadt erarbeitet. Dazu gehören auch weitere Fernwärmeerschließungen. „Wir produzieren grüne Wärme“, sagt die Chefin und zielt dabei auf die Nutzung der Abwärme aus der Biogasanlage und das bereits 2004 errichtete Biomethan-Blockheizkraftwerk ab.

Die Geschäftsführerin der Wärmeversorgung Wolgast, Dr. Antje Tiedt-Schimanski, sieht in der großzügigen Spende von 10 000 Euro eine Wertschätzung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Region. Quelle: Cornelia Meerkatz

Antje Tiedt-Schimanski freut es besonders, dass neben einem Primärenergiefaktor von 0,22 der Kohlendioxid-Emissionsfaktor bei 0,0 liegt. Denn das hat positive Auswirkungen für die Kunden: „Sie bezahlen nur eine geringe CO2-Steuer – und das langfristig. Außerdem würden damit die geltenden gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

„Mit unserer Spende wissen wir, dass Gutes getan wird. Gerade in Pandemiezeiten, wo Jugendeinrichtungen immer wieder schließen mussten, wollen wir dazu beitragen, dass ein so großartiges Vorhaben, wie die Aufwertung der Wolgaster Anlagen, auch Erfolg hat. Außerdem sollen den Kindern und Jugendlichen auch Wünsche, wie etwa ein Ausflug in den Freizeitpark, erfüllt werden“, erläutert die Geschäftsführerin.

Ungläubiges Staunen beim Team des Peenebunkers

Für das Team des Wolgaster Jugendhauses Peenebunker ist die gigantische Spendensumme noch gar nicht richtig fassbar. Ungläubig hören Leiterin Viola Fiebiger, Andreas Keil (Keiler), Petra Adler und Claudia Zippel die Summe, von der 18 500 Euro in den Peenebunker fließen. Der Erste, der sich fasst, ist Keiler.

„Wie geil ist das denn. Davon lassen sich so viele Wünsche erfüllen. Trikots für die jungen Fußballer, ein Ausflug, neue Roller und Ausstattung für die Fahrradwerkstatt“, jubelt er, während die anderen glücklich und zustimmend nicken.

Und natürlich wird ein Teil des Spendengeldes auch in die Aufwertung der Wolgaster Anlagen fließen. „Im Frühjahr wollen wir richtig loslegen. Dann werden mithilfe von Fachfirmen das Dach instandgesetzt und an der Rückseite Putzarbeiten vorgenommen. Die Jugendlichen wollen dann streichen und im Umfeld des Musikpavillons aktiv werden“, berichtet Keiler.

Genau dieses Einbringen für die Gesellschaft hat ganz viele OZ-Leser überzeugt, sich an der Weihnachtsaktion zu beteiligen, weil sie die Arbeit der jungen Leute wertschätzen.

Auch McDonald’s ist wieder dabei

Dazu gehört auch das Team des McDonald’s-Restaurants in Wolgast um Ingo Lupp, das zu den langjährigen Unterstützern unserer Aktion gehört. Von dort kommt eine 1000-Euro-Spende, „denn Kinder und Jugendliche heutzutage zum gesellschaftlichen Engagement zu begeistern, ist angesichts der vielen Einflüsse durch soziale Medien nicht so einfach. Da leisten die Teams in den Jugendeinrichtungen vorbildliche Arbeit“, sagt Ingo Lupp und hebt anerkennend den Daumen.

Das Team des Wolgaster McDonald's – links Inhaber Ingo Lupp mit Jenny Martens und David Blödow – unterstützt mit 1000 Euro die OZ-Weihnachtsaktion. Quelle: Cornelia Meerkatz

Auch Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) freut sich über das großartige Spendenergebnis. „Das Thema berührt viele Menschen, denn gerade Kinder und Jugendliche waren und sind während der Pandemie oft die Leidtragenden. Jugendklubs und andere Freizeiteinrichtungen bieten ihnen in diesen schwierigen Zeiten Halt. Insofern ist der Erfolg der OZ-Weihnachtsaktion auch ein Dankeschön an die Mitarbeiter, die sich immer nachmittags der Probleme der jungen Leute annehmen und ihnen Möglichkeiten zeigen, wie man sich sinnvoll einbringen kann“, so der Bürgermeister.

Erik von Malottki hilft auch

Kathi Arndt, die im Zinnowitzer Jugendklub arbeitet, ist jedenfalls völlig baff, als sie hört, dass von der Spendensumme auch die anderen Jugendklubs auf der Insel Usedom und im Wolgaster Umland Geld bekommen werden.

„Das ist ganz toll, dann können wir im kommenden Jahr sicher eine Fahrt in einen Freizeitpark unternehmen. Die Fahrtkosten sind dann nicht mehr das Problem“, sagt sie voller Freude. Andere Jugendklubs wollen mit ihren Schützlingen die Eisbahn besuchen, auf die Minigolfanlage oder ins Kino.

Auch der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis, Erik von Malottki (SPD), beteiligt sich mit 200 Euro an der Spendenaktion. „Mit der Unterstützung für Jugendklubs auf der Insel wird in diesem Jahr ein wichtiges Thema angegangen, das häufig vergessen wird und das eigentlich nicht auf Privatspenden angewiesen sein sollte. Da haben wir als Politik sicherlich noch Hausaufgaben zu erledigen. Meine Spende für die Aktion soll ein erster Schritt in diese Richtung und als Unterstützung für Kinder und Jugendliche auf der Insel und in Wolgast sein“, schreibt er dazu.

Zu den Spendern gehören auch: Wolfgang und Eva Ewert (20), Rosemarie Haufschild (10), Michael und Katrin Karla Scholz (10), Manuela Labahn (20), Jörg und Gabriele Schröter (30), Christiane Sonntag (25), Marlies Kasuch (20), Christina Klamet (20), Siegfried Tietz und Frau (20), Saskia Schulz (25), Jörg und Angelika Klatt (50), Gert Heyden (100), Margot Eisel (25), Hannelore Ehmke (10), Kfz-Sachverständiger Gerd Hascher (200), Klaus-Dieter und Marlies Bethke (50), Uwe und Ilona Stüben (50), Gina Feix (20), Monika Schiefelbein (10), Ralf-Joerg Penndorf (300), Ingo und Regina Eggebrecht (30), Inge und Uwe Walschus (25), Lars Bergemann (100).

