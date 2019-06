Wolgast

Der 15. Wolgaster Integrationstag präsentiert sich etwas anders als üblich: Das diesjährige Motto „Zusammen leben – zusammen wachsen“ wurde um den Slogan „... und zusammen tanzen“ erweitert. Das bedeutet, dass der am 14. Juni traditionell auf dem Rathausplatz stattfindende Aktionstag bis zum Abend andauern wird. Von 17 bis 20 Uhr stehen Musik und Tanz mit der Frauentanzgruppe „The Hot Steppers“, „Los Talidos“ und Daniel Trebing auf dem Programm.

Bunter Trubel beginnt um 10 Uhr

Raisa Dadik vom Integrationsverein Korni, die Gleichstellungsbeauftragte Elke Quandt sowie viele ehrenamtliche Helfer wollen auch die 15. Auflage des Aktionstages wieder ein Erlebnis für die Wolgaster und ihre Gäste werden lassen. Nach bewährtem Muster herrscht von 10 bis 14 Uhr ein bunter Trubel vor dem alten Rathaus. Nach der Eröffnung sorgen Wolgaster Kita-Kinder und die Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Kröslin für den musikalischen Auftakt. Um 10.30 Uhr folgt ein Kinderprogramm mit Stelzenmann Ingbert Völker.

Bekannt ist der Integrationstag auch seiner kulinarischen Verlockungen wegen. „In diesem Jahr wird es bereits ab 11 Uhr einen Brunch geben unter dem Titel ,Suppe um die Welt’“, verkündet Raisa Dadik. „Im Angebot sind zum Beispiel Borschtsch, deutsche Käsesuppe sowie spezielle Suppen aus Georgien, Usbekistan und der Mongolei.“ Zum Speiseplan gesellen sich zudem Manti (große Pelmeni), Kohlrouladen, arabisches Essen, Plow aus Tadschikistan sowie Torten, Kuchen und Chebureki (russische Teigtaschen).

Diesmal laden die Initiatoren ab 11 Uhr zu einem Brunch ein, wobei Suppen im Mittelpunkt stehen. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Küchenfeen – Frauen aus dem Asylbewerberheim an der Baustraße und vom Korni-Verein – agieren bei der Zubereitung des Essens gemeinsam. Gekocht, gebraten, geschmurgelt und gebacken wird bereits am 13. Juni in der Küche der Regionalen Schule „Kosegarten“.

Vielfältige kulturelle Einlagen

Auch für einen vielfältigen Kulturreigen ist am Integrationstag gesorgt. So können sich die Besucher auf Auftritte des hiesigen Seniorenchors der Volkssolidarität unter Leitung von Rüdiger Kurzmann, der Tanzgruppe Crazy Step aus dem polnischen Karlino, eine Vorführung kurdischer und arabischer Tänze und auf Einlagen von Wolgaster Schülern freuen. Ab 13 Uhr sorgt die Band Seeside für Stimmung.

Viele Helfer unterstützen das Event, so zum Beispiel der Demokratische Frauenbund, das Asylbewerberheim, mehrere Kitas und das Albert-Schweitzer-Familienwerk. Dies hat der Korni-Verein auch nötig, da dieser inzwischen lediglich noch 16 Mitglieder zählt, wie Raisa Dadik mitteilt.

Tom Schröter