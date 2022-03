Wolgast: Investor für Pflegeheim macht Rückzieher

Wolgast/Hamburg

Die Stadt Wolgast muss sich nach einem neuen Investor für eine Teilfläche des früheren Standortes der Oberschule VI (zuletzt Gymnasium) an der Hufelandstraße umsehen. Wie jetzt bekannt wurde, hat die KerVita Projektentwicklungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg von ihrem Vorhaben Abstand genommen, hier ein vollstationäres Pflegeheim mit 120 unterschiedlich großen Einzelzimmern zu errichten.

Inzwischen hat die Wolgaster Stadtvertretung die öffentliche Neuausschreibung des betreffenden 7280 Quadratmeter umfassenden Areals beschlossen. Die Ansiedelung einer Pflege- bzw. Kureinrichtung bleibt weiterhin das erklärte Ziel. Das Vorhandensein zum Beispiel eines Supermarktes, eine Kindertagesstätte und einer Anlage für betreutes Wohnen in unmittelbarer Nähe des Standortes in Wolgast-Nord gilt als wichtiger Standortvorteil für ein solches Vorhaben.

Mindestpreis 60 Euro pro Quadratmeter

Nun geht es um die Details der Grundstücksausschreibung. Die Mitglieder des Bauausschusses einigten sich jüngst darauf, der Stadtvertretung die Festschreibung eines Mindestpreises von 60 Euro pro Quadratmeter zu empfehlen. Damit orientieren sie sich exakt am Angebot der Supermarktkette Norma, die am Kauf des 8000 Quadratmeter großen Nachbargrundstücks interessiert ist, um darauf einen Einkaufsmarkt zu bauen.

Auf dem Terrain an der Hufelandstraße in Wolgast befand sich die Oberschule VI (zuletzt Gymnasium), die ab August 2018 abgerissen wurde. Quelle: Tilo Wallrodt

Gleichsam gaben die Ausschussmitglieder einstimmig die Empfehlung ab, für die Ausschreibung, außer die Homepage der Stadt, auch einschlägige Immobilienportale zu nutzen, um möglichst viele potenzielle Interessenten anzusprechen. Stadtvertreter Christoph Wendtland (Grüne) konnte sich mit einen Antrag, entsprechende Investoren zu beauflagen, die Dachflächen mit Anlagen zu Energieerzeugung zu bestücken, nicht durchsetzen.

Kervita scheut drohendes „Klumpenrisiko“

Als Grund für den Rückzug aus Wolgast gibt der Kervita-Projektentwickler an, ein sogenanntes Klumpenrisiko vermeiden zu wollen. „Kervita betreibt bereits Pflegeeinrichtungen unter anderem in Greifswald, Stralsund und auf Rügen und ist mit diesen Häusern voll ausgelastet“, sagt Georg Dozel, zuständig für den Bereich Akquisition und Finanzen. „Wir wollen zwar expandieren, aber Analysen haben ergeben, dass ein Heim in Wolgast in dieser Region zu viel für Kervita ist. Wir konzentrieren uns nun mehr auf zum Beispiel Sachsen-Anhalt und Niedersachsen.“

Laut Dozel habe Kervita seine Entscheidung der Stadt umgehend mitgeteilt, damit eine Neuausschreibung des Geländes möglichst zügig erfolgen könne. „Wir drücken der Stadt die Daumen. Der Standort für ein Pflegeheim ist gut und ich weiß, dass es auch weitere Interessenten gibt“, so Dozel.

Das einstige Schulhaus wurde bereits 2018 in Regie der Stadt abgerissen, um Platz für alternative Investitionen zu schaffen. Wie Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) seinerzeit mitteilte, habe die Stadt die Immobilie samt dem maroden Gebäude vom Landkreis für einen symbolischen Euro erworben. Gleichzeitig sei vereinbart worden, dass im Falle einer Weiterveräußerung des Grundstücks ein Wertausgleich in der Weise erfolgt, dass der abzüglich der entstandenen Abrisskosten anfallende Mehrerlös an den Landkreis geht.

Von Tom Schröter