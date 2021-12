Nach Vergewaltigung in Wolgast: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Wolgast

Vorläufige Festnahme nach Verdacht der Vergewaltigung in Wolgast: In der Nacht zum Sonntag war in Wolgast eine 18-Jährige gegen 23 Uhr an der B 111 gegenüber das Famila-Marktes vergewaltigt worden. Die junge Frau schilderte der Polizei, dass der Unbekannte auf einer Bank saß und sie dann plötzlich in ein nahe gelegenes Gebüsch gezerrt habe, wo es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein soll. Der Mann floh anschließend.

Das Opfer, das von Zeugen gefunden wurde, musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die junge Frau konnte jedoch sehr umfangreich und genau den mutmaßlichen Täter beschreiben. Sie beschrieb ihn als dunkelhäutigen Typ mit dunklen, gestylten Haaren, der zwischen 30 und 40 Jahre alt sein soll und ausländisch spricht.

Kipobeamte aus Anklam nahmen in einer Flüchtlingsunterkunft in der Baustraße in Wolgast einen mutmaßlichen Vergewaltiger fest. Quelle: Tilo Wallrodt

Den Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ist es anhand der Beschreibung gelungen, einen dringend tatverdächtigen Mann zu ermitteln. Der 34-jährige iranische Staatsangehörige wurde am Dienstag gegen Mittag in der Flüchtlingsunterkunft in der Baustraße vorläufig festgenommen.

Zuvor hatten Kripobeamte umfangreiche Durchsuchungen und Befragungen in der Unterkunft durchgeführt. Beweismaterial wurde sichergestellt. Derzeit laufen noch weitere Prüfungshandlungen, Spurenauswertungen und Zeugenvernehmungen.

Im Polizeipräsidium wird davon ausgegangen, dass die Staatsanwaltschaft Stralsund nach Verdichtung der Beweislage am Mittwoch den Haftantrag stellt und der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt wird.

Von Cornelia Meerkatz