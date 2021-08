Wolgast

Mit einem Jahr Verspätung konnte auf dem Wolgaster Dampffährschiff „Stralsund“ am vergangenen Wochenende endlich Geburtstag gefeiert werden. „130 + 1 Jahre“ prangte auf dem Werbebanner der festlich geschmückten Jubilarin im Wolgaster Stadthafen, auf der sich eine illustre Gästeschar einfand – darunter unter anderem Landesverkehrsminister Christian Pegel (SPD) und Bürgermeister Stefan Weigler (CDU). Auch der angekündigte Besuch aus dem Greifswalder Museumshafen hatte trotz steifer Brise die Überfahrt in die alte Herzogstadt nicht gescheut.

Die Mitglieder des vor sieben Jahren gegründeten Fördervereins sorgten von Freitag bis Sonntag für eine abwechslungsreiche Jubiläumsparty mit vielen Höhepunkten. An den drei Tagen kamen sie mit vielen interessierten Gästen an Bord ins Gespräch. Beim Abschiednehmen am Sonntag wurde sogar der Beschluss gefasst, solch ein Treffen im kommenden Jahr – wahrscheinlich zu den Wolgaster Hafentagen – zu wiederholen und zur Tradition werden zu lassen.

Dank an Mitglieder, Sponsoren und Freunde

Vereinsvorsitzender Wolfgang Mante ließ in seiner Rede die vergangenen sieben Jahre Revue passieren. Er dankte den arbeitsamen Mitgliedern und vielen großzügigen Förderern. Ungezählte Stunden, viel Mühe, Kreativität und Geld wurden in den vergangenen Jahren in Erhalt, Konservierung, Wartung und Restaurierung der historischen Schiffssubstanz investiert. Die Kapitänskajüte wurde in ihren Originalzustand zurückversetzt, das Notstromaggregat nach einer Tiefenkontrolle und Wartung wieder in Betrieb genommen und die Rudermaschine erneut gängig gemacht. Auch die Sanitäranlagen sind nach über 20 Jahren wieder nutzbar.

Auch die Musiker des 1. Pommerschen Blasorchesters aus Wolgast brachten dem nunmehr 131 Jahre alten Fährschiff mehrere lautstarke Ständchen. Quelle: privat

Im Rahmen einer aufregenden Verholungsaktion im März 2017 gelangte die „Stralsund“ vom Museumshafen zum Stadthafen. Von hier aus führte der Weg im November 2018 schließlich zur Peene-Werft. „Nach drei Wochen Werftliegezeit, der vollständigen Sanierung des Unterwasserschiffes und Decksarbeiten brachten zwei Schlepper uns zurück in den Stadthafen an unseren Liegeplatz“, resümierte der Vereinschef.

Feste Adresse im Wolgaster Kulturkalender

Das Schwimmfähigkeitszeugnis liegt bis 2026 vor, so dass einem weiteren Museumsbetrieb eigentlich nichts im Weg steht. Zudem ist das Technische Denkmal aus dem Kulturkalender der Stadt nicht mehr wegzudenken. Genannt seien der Kreativtag, die Beteiligung an den Hafentagen, Konzerte, private Feiern und vieles mehr. Als Gemeinschaftsprojekt mit dem Wolgaster Jugendhaus entstand sogar ein Film, in dem ehemalige Angestellte der Fähre von ihrem Arbeitsalltag erzählen.

Für zünftige Partystimmung sorgten am Festwochenende unterschiedliche Künstler. So heuerten zum Beispiel „The Line Walkers“ aus Kiel mit ihrem Konzert „A Tribute to Jonny Cash“ und die „Memory Jazz Band“ aus Jena auf dem geschichtsträchtigen Schiffsveteran an. Die Musiker des 1. Pommerschen Blasorchesters brachten dem Fährschiff ebenfalls mehrere Ständchen. Und Leif Tennemann strapazierte mit seinem „Kaffeeklatsch mit Hausmeister Erwin“ die Lachmuskeln der Gäste und Gastgeber. Am Sonntag wurde zu einem ökumenischen Gottesdienst eingeladen, der gleichsam gut besucht war.

Von Elke Mante und Tom Schröter