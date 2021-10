Wolgast/Ahrweiler

Der Wolgaster Judoclub bekommt in den Winterferien lieben Besuch. Die zu Herzen gehenden Bilder von der Flutkatastrophe in Ahrweiler im Sommer dieses Jahres haben die Männer und Frauen nicht kalt gelassen. Wie Vereinsvorsitzender Holger Bähr sagte, habe man im Vorstand besprochen, in Ahrweiler zu helfen. Was liegt also näher, als Kontakt aufzunehmen zum örtlichen Judoverein und abzufragen, welcher Art Hilfe benötigt werde.

Dabei erfuhren die Wolgaster, dass nicht nur die Trainingsmatten ein Opfer der Fluten geworden sind, sondern auch die Trainingshalle in Bad Neuenahr stark in Mitleidenschaft gezogen wurde und für den Trainingsbetrieb gesperrt werden musste. Wegen der nicht mehr intakten Statik muss das Gebäude wahrscheinlich abgerissen werden. Und natürlich sitzt der Schock bei allen von der Flut Betroffenen tief, so dass sie sich über ein paar Tage Urlaub an der Ostsee freuen würden.

Also lud der Judoverein Wolgast Sportfreunde aus Ahrweiler zu einem Erholungsaufenthalt ein: 20 Kinder und Jugendliche plus vier Begleitpersonen sollen an die Ostsee kommen. Zugleich holten sich die Judokas weitere Partner ins Boot, zuallererst die Stadt Wolgast mit Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) an der Spitze. Der sicherte Unterstützung zu. Außerdem bringen sich der Lions Club Wolgast und weitere Firmen ein. Dazu gehören das Bauunternehmen Darm, die Assekuranzmakler Becher, Pfeiffer, Radtke, der Malerbetrieb Zillmann sowie das Karlshagener Massagestudio.

In den Winterferien wollen die Gäste aus Ahrweiler anreisen. Bis es soweit ist, sammeln die Judokas Geld, um den Flutopfern die Insel Usedom und die Stadt Wolgast in Gänze zeigen zu können. Geldspenden an: Judoverein Wolgast, IBAN DE25 1505 0500 0102 0453 72.

Von Cornelia Meerkatz