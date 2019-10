Kampfkünstler halten Einzug in Großsporthalle

Wolgast

Spannende Duelle, sehenswerte Kampfszenen und kurzweilige Unterhaltung stehen im Mittelpunkt der 2. Wolgaster Kampfkunst-Gala am 12. Oktober ab 17.30 Uhr in der Großsporthalle an der Hufelandstraße. Boxer, Kickboxer und Mixed Martial Arts-Sportler (MMA, deutsch: Gemischte Kampfkünste) treten in einem aus Rostock gelieferten professionellen Boxring gegeneinander an.

Der frühere Wolgaster Philipp Burmeister gehört zu den Organisatoren des sportlichen Events. Quelle: Hannes Ewert

Gut drei Jahre ist es her, als Anfang Juni 2016 an gleicher Stelle die 1. Gala über die Bühne ging. „Die Veranstaltung war damals sehr erfolgreich; rund 600 Besucher kamen in die Halle, um die Kämpfe zu sehen“, berichtet Philipp Burmeister, der bereits bei der Premiere als Mitveranstalter fungierte. Diesmal steht der Verein MMA Team East aus Greifswald hinter der Großveranstaltung und hofft wiederum auf ein reges Interesse. Der Verein kooperiert mit Guntram Steinke von der Veranstaltungsagentur AEN.

Vereinsmitglied Eric Bluhm ist für die Zusammenstellung der Kämpfe zuständig. „Wir präsentieren hoffnungsvolle einheimische Talente, wie zum Beispiel Tim Brauns aus Freest, Mike Becker aus Wolgast, Nick Schnabel aus Karlshagen, Maren Stöwer und Abdalla Darkazanly aus Greifswald und den Torgelower Tobias Schröder“, berichtet Bluhm. „Im MMA-Hauptkampf treffen der Italiener Gennaro Micillo aus Neapel und der Düsseldorfer Daniel Alberti aufeinander. Mit diesem Schwergewicht-Titelkampf um das WKN-Championat wollen wir auch international für Aufmerksamkeit sorgen.“

Der Flyer zur 2. Wolgaster Kampfkunst-Gala am 12. Oktober. Quelle: privat

Philipp Burmeister freut sich, dass wiederum eine ganze Reihe treuer Sponsoren aus der Region hilft, die Gala auch finanziell auf stabile Füße zu stellen. „Ich habe selbst 20 Jahre in Wolgast gelebt und meine, dass man seiner alten Heimat etwas zurück geben kann, indem man hier einige besondere Sportarten vorstellt“, so der 32-Jährige.

Am 4. Juni 2016 ging in der Großsporthalle die 1. Wolgaster Kampfkunst-Gala über die Bühne. Damals kamen etwa 600 Besucher, um die Aktiven zu sehen. Quelle: Hannes Ewert

Der Vorverkauf für die Eintrittskarten, die vom Stehplatz über die Tribüne bis hin zu Plätzen am Ring preislich variieren, hat begonnen. Vorverkaufsstellen sind die Firma AEN Plückhahn in der Breiten Straße und der Famila in Wolgast sowie das Autohaus Burmeister in Hohendorf (Tickethotline: 01 74/9 49 19 73).

Von Tom Schröter