Wolgast

Katerstimmung herrscht im Wolgaster Katzenschutzhaus. Michelle Sauck, Vorsitzende des Katzenschutzvereins Wolgast, und ihre Mitstreiter machen sich ernste Sorgen um den Zustand und den Fortbestand ihres Vereinsdomizils Am Strom 7. „Unser Katzenhaus ist in die Jahre gekommen. Es existiert keine Heizungsanlage, das Dach ist an vielen Stellen undicht, es gibt keine Dämmung im und am gesamten Haus, Schimmel und Feuchtigkeit sind überall“, schildert die 40-jährige Vereinschefin die Lage.

Keine Solaranlagen auf kommunalen Gebäuden zulässig

Obwohl die Stadt als Eigentümerin der Immobilie nur einen Euro Pacht pro Jahr beansprucht, sieht sich der Verein außerstande, die nötigen „Instandhaltungsmaßnahmen des uralten Kastens alleine und nur von Spenden zu bewerkstelligen“, berichtet Michelle Sauck. Das Vorhaben, auf dem Dach des Haupthauses eine Photovoltaikanlage zu installieren und sich vom Betreiber im Gegenzug die Sanierung der Dachhaut finanzieren zu lassen, sei gescheitert. Eine Firma aus Greifswald war bereits gefunden und im Mai 2021 sollten die Bauarbeiten starten. Aber dann erfuhren die Katzenschützer, dass auf städtischen Gebäuden in Wolgast laut einem Beschluss der Stadtvertreter grundsätzlich keine Solaranlagen erwünscht sind, wie Fachbereichsleiterin Ulrike Knoll auf OZ-Anfrage bestätigt.

Vereinsvorsitzende Michelle Sauck zeigt auf Wasserflecken an einer Raumdecke. Das Dach des Katzenschutzhauses ist an mehreren Stellen undicht, was auch zu Schimmelbildung führt. Quelle: Tom Schröter

Unterdessen genehmigte das Landesförderinstitut Fördermittel zur ebenfalls dringend notwendigen Sanierung der Außengehege. Anstelle der maroden Holzkonstruktionen sollen Volieren mit Metallrahmen treten. Insgesamt 15 000 Euro werden allein dafür benötigt. „Doch für die Verwendung der Zuschüsse brauchen wir Planungssicherheit“, verdeutlicht Vereinsvorsitzende Sauck. Langfristig müsse abgesichert sein, dass der Verein an diesem Standort verbleibt. Auch zu einem Kauf des Gebäudes sei der Verein bereit; ein Angebot seitens der Stadt liege bisher aber nicht vor. Stattdessen machten Gerüchte die Runde, wonach die Stadt beabsichtige, das betreffende Gelände anderweitig zu veräußern.

Bürgermeister regt ein klärendes Gespräch an

Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) kennt nach eigener Aussage die Sorgen des Katzenschutzvereins. Gegenüber OZ bestätigt er auch mögliche Verkaufsabsichten. „Das Engagement des Vereins ist gut, die Mitglieder machen tolle Arbeit und nehmen uns als Stadt viel Arbeit ab“, so Weigler. Auch ihm sei daher an einer klaren Perspektive für den Verein gelegen. Es sei zu klären, ob das Katzenschutzhaus am angestammten Platz Bestand haben kann oder ein alternativer Standort gefunden werden müsse. „Ein gemeinsamer Termin mit dem Verein, der Ordnungsbehörde, dem Bau- und dem Liegenschaftsamt und mit mir als Bürgermeister wäre dafür wünschenswert“, sagt Weigler.

Die für die Erneuerung der Außenvolieren benötigten 15 000 Euro hat der Verein zusammen. Aber bevor investiert werden kann, brauchen die Mitglieder Planungssicherheit. Quelle: Tom Schröter

Michelle Sauck hat einen ganzen Katalog an Fragen, die sie und ihre Mitglieder aktuell beschäftigen: „Wir möchten wissen, wie es weitergeht mit unserem Katzenhaus. Bleibt es erhalten? Können wir weiter fördern lassen? Können wir ein neues Dach draufsetzen, die Wände trockenlegen, eine Dämmung anbringen und irgendwann einmal eine vernünftige Heizung installieren lassen? Macht die Stadt uns ein neues Dach drauf? Bekommen wir ein Kaufangebot? Sollen wir weg? Bekommen wir ein alternatives Gebäude?“

Auch Kater Boris fand im Katzenschutzhaus Am Strom eine Zufluchtsstätte. Quelle: Tom Schröter

Asyl für 136 Katzen, vier Hasen und zwei Schafe

Momentan leben im Tierasyl Am Strom 136 Katzen, vier Hasen und zwei Schafe. Mit großem Eifer kümmern sich sieben emsige Mitstreiter um das Wohl der Tiere. „Bei rund 70 Prozent unserer Katzen handelt es sich um wilde Streuner aus Wolgast, von der Insel Usedom, aus Demmin und sogar aus Pasewalk, die nicht vermittelbar sind“, informiert Michelle Sauck, die ihren Beruf als Rezeptionistin aufgab und seit März 2021 beim Verein angestellt ist.

Die Mitstreiter des Vereins, die eine große Facebook-Fangemeinde und viele Freunde und Förderer haben, sind vielseitig aktiv. Sie malern die Räumlichkeiten, halten alles sauber, bauen neue Innenvoliere, zimmern Katzen-Mobiliar und halten das Außengelände samt Zaun und Baumbestand in Schuss – und dies alles zumeist ehrenamtlich.

Von Tom Schröter