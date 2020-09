Wolgast: Kinderarztpraxis im Krankenhaus bekommt Fahrstuhl

Wolgast

Freude in der neuen Kinderarztpraxis im Wolgaster Kreiskrankenhaus. Bald kann an die Giebelseite des Ostflügels des Krankenhauses ein Fahrstuhl samt gläsernem Vorbau errichtet werden. Damit erhält die Kinderarztpraxis einen komplett separaten und barrierefreien Eingang von außen. Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) überbrachte dazu am Donnerstagnachmittag einen Fördermittelbescheid in Höhe von 500 000 Euro.

Für den Umbau des ersten Obergeschosses des Ostflügels des Krankenhauses zur modernen und großzügigen Kinderarztpraxis wurden damit insgesamt 1,5 Millionen Euro an Fördermitteln ausgereicht. Die drei niedergelassenen Kinderärzte waren am 1. April in die neue Praxis eingezogen. „Die konsequente Öffnung des Kreiskrankenhauses für die ambulante und stationäre Versorgung und die Ansiedlung niedergelassener Ärzte ist eine entscheidende Möglichkeit, ein regionales Versorgungskrankenhaus zu einem Regionalen Gesundheitszentrum weiterzuentwickeln“, betonte Glawe.

Portalpraxisklinik deckt Randzeiten ab

Mit der Öffnung des Kreiskrankenhauses für niedergelassene Ärzte werde auch die Voraussetzung geschaffen, damit die Kinderportalpraxisklinik und die ambulante Versorgung auf solide Füße gestellt werden können. Die Portalpraxisklinik deckt vor allem die Randzeiten bei der Versorgung kranker Kinder ab, wenn die Praxis bereits geschlossen ist. Mit dem Anbau des Personenaufzugs soll verhindert werden, dass Mütter mit Kinderwagen oder kleine Patienten mit Handicap erst über Umwege durch den stationären Klinikbereich die Kinderarztpraxis erreichen. „Wenn alles wie geplant läuft, gehen wir von einer Inbetriebnahme Anfang des kommenden Jahres aus“, sagte Krankenhaus-Geschäftsführer Peter Hingst.

Atemwegsinfektionen, Fieber und Magen-Darm-Probleme

„Seit Eröffnung der Kinderportalpraxisklinik im Juni 2017 sind rund 6000 Kinder betreut worden“, erläuterte die Ärztliche Direktorin des Kreiskrankenhaus Wolgast, Dr. Maria Zach. 69 Prozent davon kamen aus der Region Ostvorpommern und 31 Prozent aus weiteren Landesteilen in MV sowie aus anderen Bundesländern. „Die Kinder hatten vor allem Atemwegsinfektionen, Fieber und Magen-Darm-Probleme. Das Durchschnittsalter der Kinder betrug knapp fünf Jahre und der Zeitpunkt der häufigsten Inanspruchnahme lag zwischen 10 und 11 Uhr“, informierte Zach.

Aktuell arbeiten sieben Kinderärzte in der Kinderportalpraxisklinik. „Wir wollen aus unseren inzwischen dreijährigen Erfahrungen und wissenschaftlichen Untersuchungen das Modell der Kinderportalpraxisklinik für die Familien der Region sowie für unsere Urlauber weiterentwickeln“, erklärte Zach.

Von Cornelia Meerkatz