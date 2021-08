Wolgast: Kita St. Marienstift jetzt mit offener Kinderbücherbox

Wolgast

Am Donnerstag wurde am Eingang zur katholischen Kita St. Marienstift an der August-Dähn-Straße in Wolgast eine Kinderbücherbox eingeweiht. Bei dem offenen Bücherschrank handelt es sich um eine umgebaute Telefonzelle der Deutschen Telekom.

Wo früher möglichst ungestört kommuniziert wurde, gibt es jetzt Kinderbücher zum Schmökern, Ausleihen, Mitnehmen und Tauschen. „Die Bücher wurden teils gesponsert, teils von den Kindern selbst mitgebracht“, berichtet Kita-Leiterin Theresia Asmussen. Zudem überreichte Bürgermeister Stefan Weigler den derzeit 18 Mädchen und Jungen der Kita ein Starterpaket mit reichlich Lektüre.

Box für jedermann zugänglich

Die Kinderbücherbox ist für jedermann zugänglich. Ganz wichtig ist den Initiatoren unterdessen, dass die Bücher gut genutzt werden und mit dem Angebot umsichtig umgegangen wird.

Von Tom Schröter