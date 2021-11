Wolgast

Erfreut verfolgt Jörg Kleemann aktuell die Sanierungsarbeiten am Häuserpaar Steinstraße/Ecke Lange Straße. Die Eigentümer der beiden Wohn- und Geschäftshäuser 1 und 1a, Christian und Susanne Hampe aus Schöneiche bei Berlin, sind mit den Arbeiten schon weit vorangekommen. Nachdem Dach und Fach erneuert bzw. restauriert wurden, sind inzwischen auch die barocken Giebel ausgebessert und frisch gestrichen worden – in zarten Blau- und Grün-Tönen. „Das sieht alles sehr gut aus“, kommentiert Jörg Kleemann den Baufortschritt. Zu hoffen sei natürlich, dass es auch noch gelingt, Mieter für die Ladenlokale im Erdgeschoss zu bekommen: „Früher herrschte in der Ladenstraße reges Treiben. Aber wenn man sich das heute ansieht …“

Einst bei der HO Kaufmann gelernt

Mit dem alten Doppelhaus verbinden sich für Jörg Kleemann, der einst Kaufmann bei der Handelsorganisation (HO) lernte, viele persönliche Erinnerungen. Ab dem 1. Januar 1972 war er Inhaber des „Spezialhaus für Süßwaren, Kaffee, Tee“ in der Nr. 1a. „Ich übernahm das Geschäft von meinem Vater Walter, der aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten musste“, berichtet der Wolgaster. „Mit meinen gerade einmal 23 Jahren war ich damals der jüngste Kommissionshändler in der DDR.“

Walter Kleemann (1911-1990). Quelle: Privatarchiv Jörg Kleemann

Johanna Kleemann (1913-1999). Quelle: Privatarchiv Jörg Kleemann

Vater Walter, Jahrgang 1911, hatte in seiner Heimatstadt Demmin den Kaufmannsberuf gelernt und war um 1933 nach Wolgast gekommen. „Der Liebe wegen“, erzählt der Sohn. „Er hatte meine Mutter Johanna kennengelernt, die 1913 geboren wurde und aus Peenemünde stammt, wo ihr Vater Ernst Aretz eine Molkerei leitete. Später war Ernst Aretz Verwalter des Betriebes der Molkereigenossenschaft in der Wolgaster Wilhelmstraße.“

Vater in französischer Kriegsgefangenschaft

In Wolgast arbeitete Walter Kleemann zunächst als Filialleiter eines Lebensmittelhandels in der Steinstraße 1, im Ladenlokal rechts neben der Eingangstür. Im Eckgeschäft links neben ihm empfing zu jener Zeit Uhrmacher Max Besch seine Kundschaft und im Haus 1a befand sich das Geschäft „Reichwald Jacobs, Kaffee und Confitüren“. Das Doppelhaus gehörte dem Greifswalder Händler für Herren-Modewaren Ernst Zibell, der in der Steinstraße 16 ein eigenes Geschäft betrieb.

Später zog Kleemann mit dem Lebensmittelhandel in das Geschäftslokal Nr. 1a um. „Zunächst wurde er aber 1939 zur Wehrmacht eingezogen, wo er in Frankreich stationiert war und rückwärtige Dienste in einem Versorgungstrupp leistete“, berichtet Sohn Jörg. „Bis mein Vater 1947 aus französischer Kriegsgefangenschaft wieder nach Hause kam, musste meine Mutter den Laden alleine führen.“

Dieses Bild zeigt Johanna Kleemann (rechts) und eine Mitarbeiterin im einstigen Lebensmittelgeschäft in der Steinstraße 1. Quelle: Privatarchiv Jörg Kleemann

Gegen Lebensmittelmarken bezogen die Peenestädter in den Nachkriegsjahren bei Walter und Johanna Kleemann Waren des täglichen Bedarfs. In der Straße herrschte zu jener Zeit ein reges Geschäftsleben. Zudem zwängte sich der aus Richtung Insel Usedom kommende Pkw- und Lieferantenverkehr durch die enge Geschäftsstraße, was mit erhöhter Unfallgefahr für die Fußgänger verbunden war. „Im Sommer 1960 geriet die Wolgasterin Brunhilde Wüsthoff unter einen Lkw, dessen Fahrer nach Passieren der Straßenecke seinen Laster zu weit nach links bis auf den Gehweg gelenkt hatte. Das junge Mädchen starb dabei“, erzählt Jörg Kleemann.

Spezialhaus mit Naschwerk aller Art

In den 1960er Jahren veränderte sich mit der Eröffnung des bereits erwähnten Spezialhauses das Angebot. An die Stelle von Butter, Zucker, Mehl usw. traten nun Naschwerk aller Art, verschiedenster Tee sowie Kaffee. „Wir wohnten direkt über dem Geschäft, wobei wir immer durch den Eingang in der Nr. 1 ins Haus gehen und die verwinkelte Treppe raufsteigen mussten“, erzählt Jörg Kleemann, dessen Nachname bei älteren Wolgastern unweigerlich den Gedanken an süße Duftwogen wachruft. Denn die beschauliche Warenhandlung, die er bis 1992 führte, verströmte ihr süßes Rumkugel-Aroma stets bis weit über die Straße, so dass man hier mit tropfendem Zahn einkehrte.

Eine Aufnahme aus den 1970er Jahren: Johanna Kleemann, Gerda Zöpfgen sowie Jörg und Walter Kleemann (von links) vor dem „Spezialhaus für Süßwaren, Kaffee, Tee“ in der Steinstraße 1a. Quelle: Privatarchiv Jörg Kleemann

„Unsere Ware bezogen wir vom Großhandel“, erzählt Ehefrau Ute, die bis 1984 mit ihrem Mann zusammen hinter dem kleingliedrigen, für urige Kaufmannsläden damals typischen Verkaufstresen stand. „Besonders beliebt waren Brockensplitter, große lose Gummitiere, Baiserwaffeln, Schokobruch, lose Himbeerbonbons, Liebesperlen, Lakritzstangen, Kokosflocken, Geleebananen in Schokolade, Oblaten aus der Tschechoslowakei und Salmiakpastillen. Die Rumkugeln wurden in braune Spitztüten gefüllt, die mit einer besonderen Falttechnik verschlossen wurden.“ Zudem waren unterschiedliche Kaffeesorten – von Mocca Fix Gold bis Rondo – zu haben. „Kosta-Kaffee kostete 7,50 Mark das Viertelpfund; Mona war mit 10 Mark die teuerste Sorte“, erinnert sich Ute Kleemann. „Die Schoko-Küsse waren der Knüller“, ergänzt ihr Ehemann. „Mit denen haben sich alle Türen geöffnet, auch zu Baumaterial für die Laube.“

Das Geschäft florierte noch bis kurz nach der Wende. Als der Divi Anfang der 1990er Jahre hinter der Schule an der Heberleinstraße sein großes Marktzelt aufschlug und sich die ersten Großmärkte in Wolgast etablierten, wurde es für Jörg Kleemann schwerer, sich geschäftlich zu behaupten. „Die Märkte haben uns die Kunden weggenommen und mit den Preisen konnten wir auch nicht mehr mithalten“, schildert er die sich verändernde Lage.

Dennoch landete Jörg Kleemann als Partner von Tchibo noch einmal einen Erfolg, der seiner Frau und ihm als Leiter einer besonders umsatzstarken Filiale sogar als Hauptpreis eine Mittelmeer-Reise auf dem früheren DDR-Kreuzfahrtschiff „Arkona“ einbrachte. Ab 1. März 1992 wechselte der umtriebige Kaufmann als Mitarbeiter zur Krankenkasse DAK. „Die schöne, alte Ladeneinrichtung, die mein Vater vom Ückeritzer Tischlermeister Schewe hatte bauen lassen, wollte damals niemand haben. Die habe ich am Ende selber entsorgt.“ Alles hat eben seine Zeit.

Von Tom Schröter