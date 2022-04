Wolgast: Kleiner Laden mit großen Idealen feiert Jubiläum

Wolgast

Feststimmung herrschte am Donnerstagnachmittag in der Südkapelle von St. Petri. Die 35 Mitglieder und Mitarbeiter des Wolgaster Vereins El Mundo hatten allen Grund zum Feiern: Seit 25 Jahren betreiben sie gemeinsam und erfolgreich den Eine-Welt-Laden in der Stadt am Peenestrom. Mit einem zünftigen Empfang wurde das Jubiläum, das bedingt durch die Corona-Einschränkungen verschoben werden musste, nun endlich würdevoll begangen.

„Es war Marianne Nieber, die die Idee des Weltladens nach Wolgast mitbrachte, so dass sich erst eine Initiativgruppe und am 23. Oktober 1996 schließlich unser Verein El Mundo gründete“, erinnert sich Vereinsvorsitzende Roselind Frohreich. Zunächst bestand das Warenlager aus einer großen Kiste mit allerlei Artikeln aus fernen Ländern, die am Kirchplatz in der zum Lädchen umgebauten einstigen Waschküche der Kirchengemeinde feilgeboten wurden. Der mit sieben Quadratmetern kleinste Laden in Wolgast mit den größten Geschäftsidealen machte bald von sich reden. Einheimische und Gäste der Stadt deckten sich hier mit fair gehandelten Produkten ein.

Seit 15 Jahren in der Langen Straße präsent

Ein buntes Buffet mit Spezialitäten und Speisen aus allerlei fernen Ländern war für die Gäste in der Südkapelle von St. Petri aufgebaut. Quelle: Tom Schröter

Zehn Jahre später zog das besondere Geschäft in die Lange Straße 11 um, wo großzügigere räumliche Bedingungen herrschten, die zentrale Lage den Bekanntheitsgrad und den Umsatz hob und die Öffnungszeiten erweitert wurden. „Wir arbeiten mit großen Fair-Handelsunternehmen zusammen, wie Gepa, Globo und El Puente, die in den Ländern direkt vor Ort die Waren einkaufen“, erklärt Roselind Frohreich. Zu haben sind Deko-Gegenstände, Schmuck, Textilien, Tücher, Filzsachen, Steingut- und Porzellanwaren zum Beispiel aus Mexiko, Ghana, Nepal und von den Philippinen sowie verschiedene Nahrungs- und Genussmittel wie Tee, Wein und Kaffee. „Unsere im März 2021 eingeführte ‚Faire Wolgast-Schokolade‘ und unser ‚Fairer Wolgast-Kaffee‘ sind die Renner“, freut sich die Vorsitzende. Mit dem Verkauf unterstützen die ehrenamtlichen Helfer kleine Gemeinschaften, Genossenschaften und Produzenten in ärmeren Ländern.

646 320 Euro wurden seit 1996 im Laden umgesetzt; 20 500 Euro davon wurden für Projekte gespendet – zum Beispiel des Kinderwerks Lima und des Vereins für Deutsch-Afrikanische Zusammenarbeit.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Laden ist jedoch nur ein Projekt von El Mundo. Der Verein organisiert zudem die „Faire Woche“ in Wolgast, lädt alljährlich zu „Fairkostungen“ ein und bringt Besuchern in Vorträgen ferne Länder nahe. So berichteten engagierte Frauen von ihren Einsätzen unter anderem in Vietnam, Tansania, Ghana, Ägypten, Kuba, Myanmar und Indien. „Und uns unterstützen viele Partner, wie Onkel Ben’s, das Postel, die Buchhandlung gegenüber, die Stadt und die Kirchengemeinde“, berichtet Roselind Frohreich.

Nähere Auskunft über die vielfältigen Aktionen aus 25 Jahren gibt eine von Gudrun Balk zusammengestellte Vereinschronik.

Von Tom Schröter