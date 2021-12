Wolgast

Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Korczak-Schule: Im Video verkündet der Lehrer, dass es für die Schüler nun zum Schulschwimmen geht. Ein Teil der Kinder darf mit dem Kleinwagen des Lehrers mitfahren, die anderen müssen sich zu Fuß aufmachen, sie sind quasi Laufkinder. Weil damit jetzt Schluss sein soll, hat sich die Schule mit bewegten Bildern am Gewinnspiel der Sparkasse Vorpommern „Glückspilze on Tour“ beteiligt.

Es winkt als Gewinn ein Kleinbus. Die Zeit der Laufkinder wäre vorbei. „Seit 29 Jahren bemüht sich der Schulverein Janusz-Korczak-Schule e.V. um die Schüler und Schülerinnen der Förderschule in Wolgast, um ihnen möglichst große Teilhabe am Durchschnitt des gesellschaftlichen Lebens zu ermöglichen“, sagt Schulleiterin Susi Jörgensen.

Ein Höhepunkt in diesem Schuljahr ist die langersehnte Wiederaufnahme des wöchentlich stattfindenden Schwimmunterrichts – ein Muss für alle Heranwachsenden, insbesondere für jene, die in unmittelbarer Küstennähe leben. „Leider ist die Schule aktuell weit davon entfernt, wenigstens einem Großteil der Schülerschaft diese Kernkompetenz nahezubringen, denn Teilhabe bedeutet in unseren Kontexten immer auch benötigte Mobilität; die Wege sind weit und nur äußerst selten befindet sich das Ziel tatsächlich in der näheren Umgebung“, so die Schulleiterin.

Mit dem Kleinbus zum Schwimmen

Zum Schwimmen ist daher Woche um Woche der Weg nach Greifswald zu organisieren. Ein schwieriges Unterfangen, das unter Inanspruchnahme von entsprechenden Dienstleistern schnell an der langfristigen Durchführbarkeit zweifeln lässt. Ebenso geht es Schülerinnen und Schülern der höheren Klassen, die verschiedene Praktika absolvieren. Nicht selten scheitern langersehnte Erfahrungen an der Erreichbarkeit der jeweiligen Praktikumsorte.

„Sie sollen teilhaben an dem Leben, das ihnen täglich begegnet und sie sollen aus ihrer Schulzeit einen möglichst weiten Horizont mitnehmen – allerdings bedarf es dazu zunächst des Weges an den Rand des eigenen Horizontes, um die vielen Horizonte wahrnehmen zu können. Und genau diesen Weg bestreiten Menschen mit Kleinbussen. Der Kleinbus wäre ein Ticket in die Welt der Horizonte. Deshalb brauchen wir viele Stimmen für unseren Verein“, so Susi Jörgensen.

Hier kann abgestimmt werden: https://voting.pitmodule.de/m/e58e2009b96c25b/gallery

Mit diesem Video hat es die Förderschule in die Endrunde geschafft: https://m.youtube.com/watch?v=9U_Eta-NYNs&feature=youtu.be

Von Henrik Nitzsche