Wolgast

Dank vielfältiger Aufträge haben die Mitarbeiter der Wolgaster Peene-Werft momentan wieder alle Hände voll zu tun. „Am Montag haben wir die Korvette „ Erfurt“ für eine planmäßige Instandsetzung bis Januar kommenden Jahres bei uns auf der Peene-Werft begrüßt und bereits erfolgreich gedockt“, teilt auf Anfrage Oliver Grün mit, Sprecher der Bremer Lürssen-Unternehmensgruppe, zu welcher die hiesige Werft gehört. „An der seit 2013 in Dienst gestellten Korvette stehen Arbeiten an den Motoren, der Wellenanlage und den Schiffsbetriebsanlagen sowie Konservierungsarbeiten auf dem Programm.“

Parallel dazu laufen die Arbeiten an den Hinterschiffen der neuen Korvetten und der Neubau des Explorer Vessel in Wolgast auf Hochtouren, so Grün weiter. Darüber hinaus arbeiten die Peene-Werker an der Umrüstung dreier Minenjagdboote der Frankenthal-Klasse mit neuer Minensuch- und Minenbekämpfungstechnik. Die Arbeiten an der auf der Lürssen-Werft gefertigten „ Bad Bevensen“ sind in vollem Gange. Das zweite Boot, die „Datteln“, wurde bereits im Juli erfolgreich an den Kunden übergeben.

Schaulustige beobachten in Wolgast die Schiffspassage zwischen der Peenestrombrücke und der Peene-Werft. Quelle: Tilo Wallrodt

Zudem bringt die Peene-Werft derzeit den Seeschlepper „ Baltrum“ für den ab dem kommenden Jahr geplanten Einsatz als Ausbildungsschiff für Marinetaucher wieder auf Vordermann. „Dank einer Verschiebung von Arbeitspakten innerhalb der Unternehmensgruppe konnte auch die durch den Produktionsstopp erfolgte Kurzarbeit bereits ab Mai schrittweise beendet werden“, sagte Grün mit Blick auf den Auftrag zum Bau von Patrouillenbooten für Saudi-Arabien und dem von der Bundesregierung verfügten und nach wie vor geltenden Exportstopp.

Der Ausfuhrstopp für die Küstenwachboote wurde angeordnet, nachdem ein Journalist aus Saudi-Arabien ermordet wurde (die OZ berichtete). Das Verbot ist im März dieses Jahres auf Drängen der SPD um weitere sechs Monate verlängert worden. Den Auftrag zum Bau der Küstenwachboote hatte Lürssen nach eigenen Angaben vor mehr als fünf Jahren vom saudi-arabischen Innenministerium bekommen. Die Fertigung in Wolgast erfolgte seit 2016. Von den 35 bestellten Booten wurden erst 15 ausgeliefert.

Von Tom Schröter