Wolgast: Kreative Ideen fürs Kleingartenkonzept gesucht

Wolgast

1300 Kleingärten gibt es in der Stadt. Bislang gab es für die Entwicklung der einzelnen Sparten keinerlei Konzept. Das soll sich in diesem Jahr ändern, wobei die Stadt alle Kleingärten im Blick hat. Denn 1300 Gärten bedeuten mindestens 3000 Menschen in der Stadt, die mit einem Kleingarten ganz unterschiedliche Interessen verfolgen.

Im vergangenen Jahr wurde dazu im Oktober der Entwurf eines Kleingarten-Entwicklungskonzepts vom Rostocker Büro für Stadt- und Regionalentwicklung Wimes, das im Auftrag der Stadt angefertigt wurde, vorgestellt. Der Entwurf sorgte für reichlich Diskussion, weil viele Kleingärtner vermuteten, das Sparten platt gemacht und statt dessen Bauland für Eigenheime geschaffen wird.

Anzeige

Die OZ wollte nun von Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler ( CDU) noch einmal wissen, was genau von einem Kleingartenkonzept zu erwarten ist. „Wir wollen Sparten optimieren, nicht platt machen, dem nachweislich vorhandenen Leerstand entgegenwirken und mit bestimmten Formen von Kleingärten zum Vorreiter in der Region werden“, nennt Weigler die Ziele und bekennt selbstkritisch, dass die Stadt vieles jahrelang habe laufen lassen. „Das war ein Fehler. Aber es heißt ja nicht, dass es immer so bleiben muss. Es geht jetzt um Trends, die mitgenommen werden müssen.“

Gemeinschaftsgärten für junge Familien

Der Bürgermeister sagt, aus eigener Erfahrung wisse er, dass man mit kleinen Kindern zuerst einen Sandkasten braucht, später die Schaukel und am Ende ein Baumhaus, das möglichst noch ein Stück mitwächst. „Das widerspricht aber den Vorgaben im Bundeskleingartengesetz, heißt, man darf in einem Kleingarten innerhalb einer Sparte diese Dinge – wenn man vom Sandkasten mal absieht – nicht errichten. Deshalb bin ich dafür, völlig neue Formen zu versuchen“, erläutert er.

Lesen Sie auch:

Zweitwohnungsbesitzer auf Usedom, in Freest und Lubmin müssen mit Kontrollen rechnen

Bauland statt Gärten: Wolgast will mehr Platz für Eigenheime schaffen

OZ-Leser äußern sich kritisch zum geplanten Wolgaster Kleingartenkonzept

Neues Ostprodukt aus MV: Unternehmer gewinnt Tafelwasser aus der Ostsee vor Rügen

Denkbar wäre in seinen Augen beispielsweise, dass man 20 Kleingärten zusammenschiebt, von denen viele leer stehen. Auf der Fläche könnte – völlig weg vom Bundeskleingartengesetz – eine größere Laube errichtet werden, in der man bei schlechten Wetter mit den Kindern auch drin spielen kann. Gleichzeitig werden auf dem Areal auch Beete angelegt, damit Kinder lernen, wo Lebensmittel herkommen und mit eigenen Augen sehen, wie Kartoffeln gepflanzt und Mohrrüben gesät werden. Und natürlich muss auch ein größerer Spielplatz mit integriert werden.

Seniorengärten mit Hochbeeten

Gleiches könnte auch für ältere Menschen geschaffen werden. Die Rede ist von sogenannten Seniorengärten. „Denn heute 60- oder 65-Jährige bleiben hoffentlich lange fit, aber 15 Jahre später sind sie dann Mitte 70 oder 80 Jahre alt und der eine oder andere kann keinen 400 Quadratmeter großen Kleingarten mehr bewirtschaften“, sagt Weigler. Auch dort sollte eine größere Fläche genutzt werden für einen Laubenbau, der Platz für 40 oder 50 Senioren bietet, wo Kaffee gekocht und Kuchen gebacken werden kann und wo man gemütlich beieinander sitzt. Und zum Gärtnern gibt es noch kleine Flächen oder Hochbeete, die von den Senioren gemeinschaftlich bepflanzt und gepflegt werden.

Stefan Weigler verweist darauf, dass diese Art Kleingärten absolut keine neue Idee aus Wolgast sind. „Das gibt es bundesweit schon lange und mit großem Erfolg. Ich erinnere da in unserer Nähe, in Lassan, an die sehr schön umgesetzte Idee des Sozialgartens.“ Und natürlich werde es auch die ganz normale Kleingartensparte in Wolgast weiter geben. Die soll nicht verschwinden.

Kleingärten sind keine Ferienwohnungen

Der Bürgermeister spricht aber auch den Aspekt der sozialen Gerechtigkeit an: „Wenn wir inzwischen zuhauf Kleingartenpächter aus Berlin hier in den Sparten haben, dann kann mir keiner weismachen, dass er entsprechend des Bundeskleingartengesetzes die Parzelle bewirtschaften kann. Er müsste ja in der Pflanzzeit regelmäßig zum Gießen kommen“, so seine Überlegung. Gleichzeitig könne man auf einschlägigen Internetportalen immer wieder lesen, dass in Wolgaster Kleingartensparten Lauben als preiswerte Ferienwohnung vor den Toren der Insel Usedom angeboten werden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das hat weder mit dem Gesetz noch mit Gerechtigkeit was zu tun. Denn wo bleibt der Müll“, fragt Weigler. Sofern er wenigstens in den öffentlichen Müllbehältern der Stadt landet, müssen nach seinen Worten die Entsorgung die Steuerzahler bezahlen. Wenn er an der Straße oder im Wald landet, bezahlt die Entsorgung auch der Wolgaster Steuerzahler. „Und deshalb plädiere ich bei der Erarbeitung des Konzepts auch für Gedanken, ob man vielleicht eine Sparte tatsächlich zu einem Wochenendhausgebiet umwidmet, wo die Menschen sich anmelden und Zweitwohnsitzsteuer zahlen müssen.“

„Das alles muss diskutiert werden, denn der demografische Wandel lässt sich auch in Wolgast nicht von der Hand weisen. Vielleicht gibt es auch noch ganz andere innovative Ideen“, wirbt das Stadtoberhaupt um weitere Vorschläge.

„ Bauland wird jetzt, nicht erst in fünf Jahren gebraucht“

Was seine vielfach kritisierte Aussage zur Schaffung von Bauland betrifft, erklärt Weigler: „Ja, wir brauchen in der Stadt Bauland. Aber doch nicht erst in 15 Jahren, sondern jetzt. Jetzt fragen junge Familien nach einem Baugrundstück. Jetzt brauchen wir den jungen Zuzug, damit Wolgast nicht zu einer vergreisten Stadt wird. Bauland aus Kleingärten könnten wir aber frühestens in fünf, sechs Jahren haben, denn so lange dauert nun mal in Deutschland der bürokratische Prozess der Umwidmung“, macht der Bürgermeister deutlich.

Er wünsche sich deshalb eine offene Diskussion für das Kleingartenkonzept und kein Festkleben an starren Strukturen. „Sobald es Corona zulässt, werden wir jede Sparte einzeln aufsuchen und mit den Vorständen diskutieren.“ Fakt aber sei, daran habe er als Bürgermeister keinen Zweifel, dass Wolgast auch in 15 Jahren noch eine Stadt mit einem Herz für Kleingärtner sei.

Von Cornelia Meerkatz