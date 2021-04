Wolgast

Die Ersatzvariante kommt an: Wegen des Neubaus des Discounters Aldi in der Wolgaster Robert-Koch-Straße steht derzeit kein festes Verkaufsgebäude zur Verfügung. Am Mittwoch (31. März) wurde deshalb ein Verkaufszelt mit einer Fläche von 800 Quadratmetern und zwei Meter breiten Gängen für die Einhaltung der Abstandsregelung im Industriegelände von Wolgast nahe des Hagebau- und Repo-Marktes eröffnet.

Obwohl es von Wolgast-Nord, wo sich der Markt vorher befand, bis zum Zeltstandort zwei Kilometer Entfernung sind, nutzten viele Kunden das neue Angebot. Denn das Industriegelände ist auch von Menschen gut zu erreichen, die nicht mobil sind: Dort hält der Stadtbus.

Fahrradparkplatz war richtige Entscheidung

Am ersten Tag bildete sich bereits eine Stunde vor Eröffnung des Zeltes eine lange Schlange von etwa 100 Kunden. Allerdings musste manch einer etwas warten, da maximal 80 Kunden gleichzeitig im Aldi-Zelt einkaufen können.

Filialleiter Silvio Radloff und der Leiter Verkauf, Giovanni Wilde, zeigten sich von der großen Resonanz der Kunden sehr erfreut. „Wir haben nicht mit so vielen Kunden gerechnet, weil das Zelt nicht in Stadtzentrum steht. Das zeigt, dass Verkauf auch für eine Übergangszeit mit einem Provisorium funktioniert“, freut sich Radloff. Richtig sei auch die Entscheidung für einen Fahrradparkplatz gewesen, da zahlreiche Kunden mit dem Rad an den neuen Standort kommen.

Unterdessen gehen die Bauarbeiten am neuen Aldi-Markt, der am alten Standort errichtet wird, zügig weiter. Nach dem Abriss des alten Gebäudes sind nun die Fundamentarbeiten erfolgt. Auch der Baukran steht bereits. Der Discounter möchte den neuen Markt im Oktober dieses Jahres eröffnen.

Von Cornelia Meerkatz