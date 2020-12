Wolgast

Was für ein Weihnachtsgeschenk: Das Land MV stellt für den bereits seit längerem geplanten Neubau der Notaufnahme am Wolgaster Kreiskrankenhaus acht Millionen Euro zur Verfügung. Als frühester Baubeginn wird der Herbst 2021 genannt.

„Die alte Notaufnahme entspricht nicht mehr den Erfordernissen einer modernen Notaufnahme, die täglich 24 Stunden für Notfälle in der Region geöffnet ist“, erklärt Harry Glawe, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit. „Mit dem Neubau und der Neustrukturierung der Notfallversorgung wird das gesamte Krankenhaus zukunftsfähiger aufgestellt und zugleich den besonderen Anforderungen der Region besser gerecht.“

Anzeige

Notaufnahme könnte Ende 2023 an den Start gehen

Zum Neubau habe man sich entschlossen, da ein Umbau des vorhandenen Bereichs bei laufendem Betrieb nicht möglich sei. Laut Minister könnte „die neue Notaufnahme bei optimalen Rahmenbedingungen Ende 2023 ihren Betrieb aufnehmen“.

Lesen Sie auch:

„Mit einer leistungsstarken Rettungsstelle werden einerseits die Versorgungsstrukturen in der Region Wolgast und Usedom gestärkt“, unterstreicht Krankenhaus-Geschäftsführerin Marie le Claire. „Andererseits wird mit dem Neubau der bisherige erfolgreiche Kurs der Konsolidierung und Profilierung des Klinikstandortes Wolgast konsequent fortgesetzt.“ Das dann komplett modernisierte Kreiskrankenhaus sei „ein wichtiger Eckpfeiler in der medizinischen Infrastruktur im Nordosten“.

Anfahrt und Haupteingang werden verlagert

Mit einer Gesamtfläche von 900 Quadratmetern, so le Claire weiter, ermögliche der Neubau effizientere Arbeitsprozesse und einfachere Abläufe in der Notfallversorgung, wo es im Ernstfall auf jede Sekunde ankomme. Der Neubau mit einem Aufwachbereich für fünf Patienten werde den gesamten Eingangsbereich von der aktuellen Notaufnahme bis zum Bettenhaus umfassen. Vorgesehen seien gesonderte Warte- und Empfangsmöglichkeiten sowie ein entsprechendes Holding-Area zur zügigen Abklärung der Weiterbehandlungsmöglichkeiten.

Im September hatte Gesundheitsminister Harry Glawe der Ärztlichen Direktorin Dr. Maria Zach den Fördermittelbescheid für einen neuen Fahrstuhl im Wolgaster Krankenhaus überbracht. Außerdem im Bild: Geschäftsführer Peter Hingst und Dr. Frank Niemann von der Kinderarztpraxis (von rechts). Quelle: Cornelia Meerkatz

In der Nähe der Aufnahmezone sollen ein Schockraum und Räume mit hochwertiger Funktionsdiagnostik angeordnet werden, damit unmittelbar in der Notaufnahme notwendige Untersuchungen durchgeführt werden können. Die Anfahrt und der Haupteingang der neuen Notfallzentrale würden um rund 15 Meter nach vorne verlagert.

Mehr Platz, kürzere Wege, schnelle Diagnose

„Durch mehr Platz, kürzere Wege und eine schnellere Abklärung der Notfälle sollen gesundheitliche Risiken vermieden sowie stationäre Behandlungsfälle und Wartezeiten für ambulante Notfallpatienten reduziert werden“, erklärt Dr. Maria Zach, Ärztliche Direktorin des Krankenhauses. „Gerade in der touristischen Hauptsaison im Sommer kommt es zu Spitzen mit mehr als 100 Notfällen am Tag. Dann platzen wir aus allen Nähten.“

Laut Auskunft des Krankenhauses wurden im Jahr 2019 insgesamt 13 300 Patienten in der Notaufnahme behandelt, davon zwei Drittel ambulant und ein Drittel stationär bzw. vorstationär. In den Sommermonaten werden durchschnittlich 55 Patienten pro Tag versorgt. Im Winterhalbjahr sind es im Durchschnitt etwa 28 bis 35 Patienten. In diesem Jahr kamen coronabedingt etwas weniger Notfallpatienten zur Behandlung ins Kreiskrankenhaus. „An erster Stelle stehen Verletzungen der Hand oder des Handgelenkes, gefolgt von Bauch- und Rückenschmerzen sowie Verletzungen des Sprunggelenks“, erläutert Dr. Zach. „Bei den internistischen Erkrankungen führen vorrangig Brustschmerzen und Bluthochdruck sowie eine Herz-Kreislaufschwäche zu einem Besuch in der Notaufnahme.“

Von der Kinderportalpraxisklinik zur Tagesklinik

In der Kinderportalpraxisklinik am Krankenhaus Wolgast wird seit Juni 2017 mit Unterstützung des Gesundheitsministeriums eine neuartige Versorgungsform erprobt. Die in Wolgast praktizierte „Intersektorale pädiatrische Notfallversorgung“ soll die Vorteile einer stationären Anbindung mit denen einer ambulanten Versorgung verbinden. Seit dem 1. April 2020 befindet sich im Haus zudem eine ambulante Kinderarztpraxis mit drei Fachärzten. Auch diese Ansiedlung wurde vom Land gefördert.

Gesundheitsminister Harry Glawe: „Da ein Umbau des jetzigen Bereiches bei laufendem Betrieb nicht möglich ist, haben wir uns gemeinsam für einen Neubau entschieden.“ Quelle: Cornelius Kettler

„Durch die Umwandlung der Kinderportalpraxisklinik in eine Tagesklinik für Kinder- und Jugendmedizin mit zehn Plätzen und Aufnahme in den Krankenhausplan Mecklenburg-Vorpommerns zum 1. Oktober 2020 ist auch die angestrebte Überführung des Modellprojektes in die Regelversorgung in greifbare Nähe gerückt“, verkündet Gesundheitsminister Glawe. Eine telemedizinische Vernetzung mit Kinderärzten in anderen Krankenhäusern ergänze das innovative Konzept. Das Gesundheitsministerium fördere die zweite Projektphase der Tagesklinik mit 1,2 Millionen Euro. Glawe: „Die finanzielle Unterstützung für weitere drei Jahre kann nun den Weg für deren endgültige Etablierung ebnen und damit langfristig zusätzliche Sicherheit für die Notfallversorgung kranker Kinder in der Region schaffen.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit Eröffnung der Kinderportalpraxisklinik im Juni 2017 sind in dieser rund 6000 Kinder betreut worden. Diese kamen zu 69 Prozent aus der Region Ostvorpommern und zu 31 Prozent aus weiteren Landesteilen in MV sowie aus anderen Bundesländern.

Von Tom Schröter