Wolgast: Landkreis lässt Umfeld des Belvedere von Sperrmüll befreien

Wolgast

Ein Radlader war in dieser Woche auf dem Grundstück des Belvedere-Schlosses in den Wolgaster Anlagen im Einsatz. Die Schaufel grub sich in Bauschuttmassen, die auf dem Hof neben der früheren Pension lagerten und große Entsorgungscontainer füllte. Auch diverser Sperrmüll, der sich im Laufe der letzten Jahre auf dem Areal angesammelt hatte, wurde beseitigt. Darunter befanden sich unter anderem etliche Matratzen.

Wie Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) auf Nachfrage mitteilte, fand die Aufräumaktion im Auftrag des Landkreises Vorpommern-Greifswald statt. „Der Unrat wurde im Zuge einer Ersatzvornahme des Kreises entsorgt, nachdem die private Eigentümerin der Immobilie auf entsprechende behördliche Anordnungen nicht reagiert hatte“, so Weigler.

Anzeige

Der städtische Bauhof, so berichtete Weigler, habe seinerseits die Türen und Fenster des Schlösschens mit Holzplatten vernagelt, nachdem Kinder und Jugendliche in dem Objekt zuvor regelmäßig ihr Unwesen getrieben hatten. Hier müsse häufig nachgearbeitet werden, weil sich Unbefugte immer aufs Neue gewaltsam Einlass in das Gebäude verschafften. „Vorher müssen wir die Eigentümerin immer wieder anschreiben, Sicherungsmaßnahmen anmahnen und bestimmte Fristen einhalten“, beschreibt Weigler das Dilemma.

Weitere OZ+ Artikel

Sperrmüll, alte Matratzen und Bauschutt füllten mehrere Container. Quelle: Tom Schröter

Inzwischen sei der Kontakt zur Eigentümerin, die sich dem Vernehmen nach in Dubai aufhält, gänzlich abgerissen. „Dabei ist es so wichtig, in dieser Angelegenheit zu einer Lösung zu kommen“, meint der Bürgermeister. Die Liste der finanziellen Forderungen werde immer länger, da schließlich auch die Maßnahmen von Stadt und Landkreis zu bezahlen sind. Und der Zustand des reizvollen Bauwerks verschlechtere sich zusehends.

„Es gibt Interessenten – sowohl für das Belvedere-Schloss als auch für das daneben befindliche Gelände des früheren Obdachlosenheims, das, ebenso wie das Pensionsgrundstück, der Stadt Wolgast gehört“, informiert Weigler. Die Ideen reichten von einer Nutzung im Bereich der Altenpflege bis hin zu Gastronomie. Die Stadt hatte, um das Belvedere-Ensemble vor dem endgültigen Verfall zu bewahren, zuletzt ihren Willen bekundet, das Schlösschen durch Kauf in kommunales Eigentum zu übernehmen und dann an Investoren zu veräußern.

Von Tom Schröter