Lichtscheue Gesellen trieben ihr Unwesen

Wolgast

Vor 100 Jahren, am 1. November 1919, berichtete die Lokalzeitung „Wolgaster Anzeiger“ unter der Überschrift „Versuchter Einbruchsdiebstahl“: „In letzter Zeit mehren sich auch in unserer Stadt die Fälle, wo lichtscheue Gesellen ihr schmutziges Handwerk auszuüben versuchen. So wird uns mitgeteilt, dass heute Morgen in der dritten Stunde sich zwei Personen am Hause Kronwiekstraße 38 zu schaffen machten, um mit Dietrichen und anderen Werkzeugen die Türen zu erbrechen. Durch Hausbewohner, die durch ein Geräusch wach wurden und Licht anzündeten, wurden die Einbrecher verscheucht.

Hoffentlich gelingt es der Polizei, diese Personen bald dingfest zu machen, denn anscheinend sind es immer dieselben Einbrecher, die in unserer Stadt ihr Unwesen treiben.

Hierbei möchten wir in jedermanns Interesse empfehlen, nicht unnötig viel Bargeld im Hause zu behalten, sondern es zu einer Bank zu geben, denn kürzlich sind einem Freester Fischer 2400 Mark aus einer Kommode entwendet worden.“

Von Tom Schröter