Wolgast: MMZ-Möbelmarkt eröffnet Schnelltestzentrum 

Wolgast

Seit Mittwoch gibt es in Wolgast ein zweites Corona-Testzentrum. Es befindet sich im MMZ-Möbelmarkt und wird von Prof. Alexander Riad betrieben. Das Schnelltestzentrum ist zu den Öffnungszeiten des Möbelmarktes geöffnet – montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 16 Uhr. Wie die Inhaberin des MMZ, Melanie Rocksien-Riad, sagte, können sich nicht nur Kunden des Marktes testen lassen, sondern alle Bürger. MMZ hat am Mittwoch an allen vier Standorten in Wolgast, Greifswald, Stralsund und Neubrandenburg Schnelltestzentren eröffnet.

Den Test nehmen vier Mitarbeiter des Möbelmarktes vor, die sonst in Kurzarbeit wären. Laut Rocksien wurden alle umfassend medizinisch geschult. Einer von ihnen hat auch eine medizinische Ausbildung in einem Pflegeberuf. Geestet wird an einem Fenster an der Seite in der Sölvesborger Straße. Am Nachbarfenster wird dann nach 15 Minuten Wartezeit das Ergebnis in schriftlicher form ausgehändigt.

Bürger können sich wöchentlich einmal kostenlos testen lassen

„Wir wollen mit dieser Testmöglichkeit einerseits Kunden eine sichere Einkaufsmöglichkeit geben, ohne dass sie erst weit zu einem Testzentrum fahren müssen. Gleichzeitig denken wir, dass auch die anderen Handelseinrichtungen in unserer Nähe davon profitieren, denn wir testen alle Bürger über den kostenlosen wöchentlichen Schnelltest“, sagt Melanie Rocksien-Riad. Gerade in einem Wohngebiet wie Wolgast-Nord, wo viele Menschen leben, mache das doch Sinn.

Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU), der einer der ersten Getesteten an diesem Tag und – wie erhofft – negativ war, lobte die Initiative der Unternehmerin und ihres Mannes. Er kann sich vorstellen, dass die nunmehr beiden Testzentren – der Wolgaster Apotheker Thomas Beier betreibt seit vier Wochen ein Testzentrum im Sportforum und hat mittlerweile schon mehrere Tausend Tests durchgeführt – bei den Öffnungszeiten kooperieren und sich so gegenseitig ergänzen. „Wir werden miteinander besprechen, ob das Testzentrum im Sportforum vielleicht früher öffnet und dafür schon eher schließt. Denn ab kommende Woche besteht die berechtigte Hoffnung, dass das Impfzentrum im Sportforum in Betrieb geht“, so der Bürgermeister.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In dem Landkreis, der von Pasewalk über Anklam, Usedom und Wolgast bis Greifswald reicht, lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Dienstag erstmals wieder über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (201,2). Da es sich um ein diffuses Infektionsgeschehen handelt, müsse der Kreis solche Maßnahmen ergreifen, sagte ein Sprecher. Eine solches Einreiseverbot gab es schon von Mitte Januar an ein paar Wochen. Damals wies die Polizei Hunderte Autofahrer ab.

Testzentrum bleibt bei Schließung des Ladens geöffnet

Bezugnehmend auf den Lockdown und die sehr wahrscheinliche Schließung der Geschäfte ab kommenden Montag sagte die MMZ-Chefin, dass dann das Testzentrum in ihren Räumlichkeiten weiter geöffnet bleibt. „Dann leisten wir einen Beitrag, dass auch Betriebe ihre Mitarbeiter zu uns zum Test schicken können. Wichtig ist, dass wir uns jetzt zusammentun und gemeinsam abgestimmt handeln.“ Sie sehr erfreut, dass die Stadt ihr Engagement so positiv aufgenommen habe und eine kluge Zusammenarbeit der beiden Wolgaster Testzentren anstrebe.

Öffnungszeiten Schnelltestzentrum MMZ-Möbelmarkt in der Sölvesborger Straße in Wolgast: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr.

Öffnungszeiten Schnelltestzentrum im Wolgaster Sportforum: Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 11 Uhr, Dienstag und Donnerstag zusätzlich von 16 bis 18 Uhr.

Von Cornelia Meerkatz