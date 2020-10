Wolgast

„Kollege gesucht“ ist auf einem Aufkleber am Dienstwagen von Inka Peters (41) zu lesen. Ständig ist die Geschäftsführerin des Wolgaster Albert-Schweitzer-Familienwerks MV auf der Suche nach qualifiziertem Personal für die Kinderdorfhäuser des Vereins. Und sie tut dies mit Erfolg: Mit Jörg und Nadine Deutschmann hat sie jetzt zwei erfahrene, staatlich anerkannte Erzieher für das Kinderhaus im Wolgaster Ortsteil Mahlzow gewinnen können.

Das Kinderhaus in der Straße der Freundschaft 32 existiert bereits seit 1995 und wurde von Familie Unkrig privatwirtschaftlich als GbR betrieben. Nunmehr befindet sich das Objekt, das demnächst den Namen „Leuchtfeuer“ erhalten soll, in Trägerschaft des Albert-Schweitzer-Familienwerks MV ( ASF), das inzwischen auch Eigentümer der Immobilie ist, wie Inka Peters informiert. Die Betreuung der dort lebenden sieben Pflegekinder hat das Ehepaar Deutschmann übernommen, das samt Familienhund „Happy“ aus Lutherstadt Wittenberg an den Peenestrom gezogen ist. Nach einer Einarbeitungsphase wohnen die Deutschmanns, die selbst zwei Kinder im Alter von acht bzw. 14 Jahren haben und begeisterte Handballer sind, seit Mai in dem geräumigen Haus, das über einen ausgedehnten Hof verfügt.

Kinder brauchen Gewissheit: Die Eltern haben mich lieb

„Wir mögen das ländliche Flair in Mahlzow mit der Nähe zur Stadt“, sagt Nadine Deutschmann (34). „Und wir wollten auch gerne an die Ostsee“, ergänzt Ehemann Jörg (37). Der Wunsch, als Ersatzeltern tätig zu sein, wurde geboren, als das Paar einmal ein Kinderdorfhaus in Berlin besuchte und sich von der dortigen „Mutti“ von deren Erfahrungen berichten ließ. „Das hat bei uns damals quasi den Funken entfacht“, schildert Nadine Deutschmann.

Nun erfüllt sich dieser Wunsch. „Es ist ein gutes Gefühl zu erleben, wie Beziehungen zu den Kindern wachsen, und ihnen etwas mitgeben zu können, was bleibt“, erklärt die junge Kinderdorfmutter. „Kinder brauchen die Gewissheit, dass Eltern sie auch lieb haben und bei ihnen bleiben, wenn sie mal Bockmist gebaut haben.“

„Familienanaloges Leben“

Die sieben Pflegekinder, die zumeist aus komplizierten Elternhäusern stammen und zwischen zehn und 13 Jahre alt sind, halten den Kontakt zu ihren leiblichen Eltern aufrecht. Zwar, so betont ASF-Geschäftsführerin Peters, sei die Rückführung der Kinder in ihr Elternhaus auch erklärtes Ziel der Jugendhilfe. „Aber es ist eher der Regelfall, dass die Kinder längere Zeit bei uns bleiben – die meisten von ihnen, bis sie im Alter von 18 Jahren selbstständig sind.“

„Im Kinderdorfhaus bieten wir unseren Kindern ein familienanaloges Leben“, erläutert Nadine Deutschmann. „Anders als in einer Schichtdienst-Wohngruppe, in der sich die Erzieher abwechseln, sind wir rund um die Uhr ansprechbar und lassen die Kinder erleben, was es heißt, eine Familie zu sein – auch mit allen Problemen, die dies mit sich bringt. Die Kinder waschen ihre Wäsche mit, helfen im Haushalt und bauen mit im Garten.“

Das ASF besteht seit nunmehr 25 Jahren

Auch die Freizeit verbringe man stets gemeinsam. Während des Corona-Lockdowns gingen die Mitglieder der Großfamilie oft spazieren und nutzten die Ausflüge an frischer Luft dazu, sich gegenseitig kennenzulernen. Als Schulersatz verteilten die Pflegeeltern zu Hause Homeschooling-Aufgaben an ihre Schützlinge. „Im Juli waren wir im XXL-Urlaub in Waren/ Müritz“, erzählt Jörg Deutschmann. „Auch Besuche im Bärenwald, im Affenwald und beim Lasertag gehörten zum Programm.“

Das ASF, das 35 Angestellte zählt und in Wolgast mehrere Kinderhäuser betreibt, besteht seit nunmehr 25 Jahren. Vielen Mädchen und Jungen konnte das ASF während dieser Zeit beim Start ins Leben schon eine Hilfe sein. „Im vergangenen Jahr konnten nach erfolgreichem Realschulabschluss drei unserer Jugendlichen eine Ausbildung beginnen – zwei als Erzieher und einer als Konstruktionsmechaniker“, berichtet Geschäftsführerin Peters, die in Sauzin zu Hause ist. „Dies sind dann Sternstunden für uns alle.“

Von Tom Schröter