Wolgast

Die Stadt Wolgast setzt ihr Sanierungsprogramm für kommunale Straßen und Gehwege fort. Ab dem 8. Juli soll die Mahlzower Straße zwischen dem Abzweig Zecheriner Weg (Plattenweg) bis etwa 50 Meter vor der Einmündung der Straße Am Peeneufer baulich überholt werden.

Die Straßenoberfläche werde je nach Erfordernis bis zu vier Zentimeter Tiefe abgefräst und mit einer neuen Asphaltdeckschicht versehen, teilt der Fachdienst Bauen der Stadtverwaltung mit. Die Auffahrten der privaten Anlieger, die in der Regel in den öffentlichen Bereich hineinragen, würden angepasst, sofern Korrekturen in der Höhe notwendig seien.

Die Baumaßnahme ist Bestandteil der von der Stadtvertretung für 2019 beschlossenen Prioritätenliste für Straßen- und Gehwegsanierungen. Maximal eine Woche Bauzeit ist vorgesehen. Die Baufirma ASA-Bau GmbH aus Greifswald werde noch Handzettel mit konkreten Informationen an die unmittelbaren Anlieger verteilen.

Während der Bauphase soll die Mahlzower Straße voll gesperrt werden. Laut Stadtverwaltung hat die Baufirma allerdings signalisiert, dass die Anlieger mit ihren Fahrzeugen bis kurz vor dem Zeitpunkt des Asphalt-Einbaus und unter Beachtung des Baustellenverkehrs über die Baustelle zu ihren Grundstücken fahren können. Sofern innerhalb der Bauzeit Entsorgungstermine anstehen, werde über die Baufirma eine Sammelstelle für die Tonnen und die gelben Säcke organisiert.

Tom Schröter