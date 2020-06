Wolgast: Manche Mühlen wurden sogar über Nacht geklaut

Wolgast

Der Wolgaster Peter Wussow ist erleichtert: Mehrere Funde aus der großen Mühlenstein-Sammlung, die er und seine Familie seit Anfang der 1970-er Jahre mühsam zusammentrug, sind seit Montag im Wolgaster Familientierpark ausgestellt und somit der Öffentlichkeit wieder zugänglich. Auf Baumscheiben entlang des Hauptweges platziert, sind nun 17 beeindruckende Trogmühlen zu bestaunen. Eine Infotafel gibt Aufschluss über die steinernen Zeugnisse, die allesamt aus der Region Wolgast, Anklam, Greifswald und von der Insel Usedom stammen.

Sammlung zählte hunderte Exponate

Knapp zwei Jahre ist es her, dass der Mühlenstein-Park in Wolgast-Nord urplötzlich aufgelöst wurde. Peter Wussow schätzt, dass insgesamt rund 300 kleine und große Fundobjekte auf dem Areal an der Dr. Theodor-Neubauer-Straße lagerten. Viele Exponate wurden damals unfachmännisch einfach aussortiert; andere nahmen beim Abtransport zum Tierpark bzw. zum künftigen Baubetriebshof im Industriegelände Schaden.

Der 80-jährige ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger ist froh, dass sich Tierparkleiter Mirko Daus der Fundstücke angenommen und ihnen jetzt einen würdevollen Platz im Tannenkamp zugewiesen hat.

Insgesamt 17 Trogmühlen werden den Besuchern an diesem Hauptweg präsentiert. Eine Infotafel gibt Aufschluss über die uralten Objekte und deren Handhabung. Quelle: Tom Schröter

Am Montag wurde die Präsentation im Beisein der Familie Wussow offiziell eingeweiht. „Dies ist erst der Anfang; im Laufe der Zeit sollen weitere Objekte an geeigneten Stellen im Tierpark aufgestellt werden“, verkündete Mirko Daus.

Mit dem Fahrrad auf Erkundungstour

Unterdessen berichteten die Söhne Jens-Peter und Jörn-Erik Wussow, wie die meisten Trogmühlen, Reibplatten, Quernen (Hand- oder Drehmühlen), Schälchensteine sowie neuzeitlichen Mühlensteine einst ihren Weg in das Freilichtmuseum im Neubaugebiet fanden. „Wir haben mit dem Fahrrad die Umgebung erkundet und gezielt nach solchen Objekten gesucht“, erklärte Jan-Peter Wussow. Dabei habe man sich insbesondere auf Ackerränder konzentriert, an denen Steine lagern, die Bauern im Rahmen von Flurbereinigungen von ihren Nutzflächen gesammelt hatten. „Wir bekamen aber auch Hinweise von Leuten, die selbst einen Fund gemacht hatten“, erinnerte sich Jörn-Erik Wussow.

Zwei der Fundobjekte werden im Tierpark als Vogeltränke genutzt. Quelle: Tom Schröter

Abgeholt wurde das zum Teil sehr gewichtige Fundmaterial mit Schlitten, Handkarren oder durch die Hilfe Dritter. Denn die Wussows hatten damals selbst kein Auto. Und: An manche Hinweisgeber, so schilderte Peter Wussow, habe er sogar Geld bezahlen müssen. Den Wert der Artefakte hätten viele Beteiligte zunächst gar nicht erkannt. Dennoch waren die Stücke allgemein begehrt. „Manche Mühlen wurden sogar über Nacht aus dem Park geklaut“, betonte Ehefrau Marianne Wussow (77). Auch mehrere Fossilien, so etwa Sternberger Kuchen, sowie verhüttetes Raseneisenerz gehörten zur Exponate-Sammlung.

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Peter Wussow und dessen Familie aus Wolgast haben die Fundstücke, die allesamt aus unserer Region stammen, einst zusammengetragen. Quelle: privat

Die im Tierpark ausgestellten Mahlsteine stammen zumeist aus der Jungsteinzeit, sind bis zu 8000 Jahre alt und dienten unseren Vorfahren zum Vermahlen von Getreidekörnen zu Mehl. Später wurden die im Zuge des Mahlprozesses ausgehöhlten Steine – zumeist handelt es sich um Granit – zum Beispiel als Futtertrog, Blutfang oder zur Regenableitung zweckentfremdet eingesetzt. Peter Wussow legte stets auch darauf Wert, sein Wissen um die Trogmühlen an die junge Generation weiter zu geben. Im Rahmen von Ferienspielen zum Beispiel stellte er zusammen mit Kindern in transportablen Trogmühlen Mehl her, aus dem später leckere Waffeln gebacken wurden. Manche Wolgaster werden sich an solche Aktionen bestimmt noch erinnern.

Von Tom Schröter