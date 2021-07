Wegen schwerer versuchter Brandstiftung hat die Polizei einen Mann in Wolgast festgenommen. Der 27-Jährige hatte am Wochenende versucht, einen Plattenladen in der Steinstraße anzuzünden. Am Donnerstag war er in diesen bereits eingebrochen. Er selbst filmte die Tat – genau wie ein Zeuge.