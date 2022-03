Wolgast/Koserow

Die Kreismusikschule Wolgast-Anklam benötigt eine neue Spitze. Marika Guddat, die seit September 2009 als Schulleiterin fungierte, hat die Einrichtung verlassen und arbeitet seit dem 1. März als Grundschullehrerin in Koserow. Damit ging ihre insgesamt 31-jährige Tätigkeit an der Musikschule zu Ende.

„Es war meine eigene Entscheidung. Ich wollte mich beruflich noch mal verändern und suchte eine neue Herausforderung“, sagt die 55-jährige Koserowerin auf Nachfrage. „Ich habe mir die Fragen gestellt: Was möchte ich? Was ist mir wichtig? Und: Wo soll die Reise hingehen? Inzwischen habe ich eine Woche an der Schule durchlaufen und gemerkt: Es war der richtige Entschluss.“

Immer mehr Verwaltungsarbeit

Während ihrer 13-jährigen Tätigkeit als Schulleiterin habe sich ihr Arbeitsschwerpunkt sehr stark in Richtung Verwaltungsarbeit verlagert, die nunmehr etwa 80 Prozent des Pensums ausgemacht habe, schildert Marika Guddat. Lediglich zehn bis elf Musikschüler habe sie als Lehrerin für Gitarre jetzt noch unterrichtet. „Ich möchte wieder viel mehr mit Kindern arbeiten.“ Die Schule, so verdeutlicht sie, biete ihr diese Möglichkeit. Als Quereinsteigerin in der Grundschule habe auch sie die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachkunde zu unterrichten. Hinzu komme ein Spezialfach, das in ihrem Fall sicherlich auf das Fach Musik hinauslaufe.

Vier Bewerbungen eingegangen

Unterdessen hat Guddats bisherige Stellvertreterin Andrea Neye kommissarisch die Leitung der Musikschule Wolgast-Anklam übernommen. Der Landkreis hatte umgehend die Neubesetzung des Leitungspostens zum nächstmöglichen Termin öffentlich ausgeschrieben. Als Voraussetzungen für die Eignung wurden unter anderem ein abgeschlossenes musikpädagogisches Hochschulstudium sowie mehrjährige Berufserfahrung als Lehrkraft an einer Musikschule oder einer vergleichbaren Einrichtung aufgeführt. Die Bewerbungsfrist lief am 8. März ab. Bis zum frühen Dienstagnachmittag seien vier Bewerbungen eingegangen, teilte Anke Radlof von der Pressestelle des Landkreises mit.

Von Tom Schröter