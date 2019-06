Wolgast

Es bleibt dabei: Mehrere Bauvorhaben im Wolgaster Stadtgebiet kommen nur zögerlich voran bzw. kommen bisher über das Planungsstadium nicht hinaus. Auf der Baustelle in der Steinstraße 15 tut sich zumindest etwas. Allerdings muss, bevor am Standort des früheren Hotels „Deutsches Haus“ an den Bau des konzipierten modernen Wohn- und Geschäftshauses gegangen werden kann, eine Sicherung der Häuser in unmittelbarer Nachbarschaft erfolgen.

„Am 22. Mai wurde das Gerät geliefert, mit dem entlang der angrenzenden Bebauung insgesamt 109 Bohrpfähle betoniert werden sollen, die jeweils zehn Meter in die Tiefe reichen“, berichtet Jan Koplin, Geschäftsführer der Wohnungswirtschafts GmbH Wolgast (WoWi), die das Neubauvorhaben in Auftrag gegeben hat. Doch ein schwieriger Baugrund macht der Tiefbaufirma aus Jarmen zu schaffen. Das Bohrgerät stieß mehrfach auf große Steine, was die Arbeiten bereits um insgesamt zwei Wochen verzögerte. Zudem mussten die Mitarbeiter in der vergangenen Woche wegen einer technischen Havarie pausieren.

Insgesamt 109 Bohrpfähle sollen an der Baustelle Steinstraße 15 in Wolgast die benachbarte Bebauung sichern. Im Bild Mitarbeiter René Krause am Montag beim Betonieren des nächsten Bohrpfahls. Quelle: Tom Schröter

So kommt es, dass bis Montagvormittag erst 35 Bohrpfähle fertig waren, deutlich weniger als geplant. Anstatt Mitte Juli, rechnet Koplin nunmehr erst Ende Juli mit dem Abschluss der Bohrarbeiten, die allein mit Kosten von 380000 Euro zu Buche schlagen. „Anfang August sollen dann die Erdarbeiten in Regie der Kies- und Recyclingwerk Pudagla GmbH beginnen und die rund fünf Meter tiefe Baugrube ausgehoben werden“, so Koplin. Dieser Part koste weitere 83000 Euro. Die Auftragsvergabe für den Hochbau sei am 9. Juli vorgesehen.

Blick in die Baulücke, in der bis Ende 2020 ein modernes Wohn- und Geschäftshaus entstehen soll. Quelle: Tom Schröter

Während die WoWi also mit der Umsetzung ihres 4,5-Millionen-Vorhabens begonnen hat, befinden sich andere Bauprojekte weiter in der Warteschleife. So sollte auch die Sanierung bzw. der Umbau des Wohn- und Geschäftshauses Lange Straße 10 (ehemaliges Schuhhaus Jung) längst gestartet sein. „Alle Firmen stehen parat und wollen arbeiten, aber nach wie vor fehlt die Finanzierungszusage von der Bank“, informiert Bauherr Toralf Lada auf Anfrage. Die Baugenehmigung liege vor, sämtliche notwendigen Unterlagen seien eingereicht. „Wir können nur warten“, so Lada, der in dem historischen Eckhaus neun bis zehn Wohnungen und eine Gewerbeeinheit herrichten lassen will.

Neuer Supermarkt: Vertrag noch nicht unterschrieben

Auch am Standort des geplanten neuen Lidl-Marktes an der Chausseestraße/Ecke Saarstraße tut sich praktisch nichts mehr. Unter anderem die Reste der einstigen Eisengießerei wurden schon vor geraumer Zeit abgetragen und wenige, im Erdreich vorhandene Altlasten beseitigt, berichtet Eugen Stolz, Geschäftsführer der zuständigen Superbia UG mit Sitz im bayerischen Weißenhorn. „Aber noch liegt für den Neubau des Marktes keine Baugenehmigung vor, da der dafür notwendige städtebauliche Vertrag mit der Stadt zwar ausgehandelt, aber noch nicht unterschrieben ist“, so Stolz. Ein Knackpunkt des Projekts war die künftige Markt-Zufahrt, die nunmehr einzig von der Bundesstraße 111 aus erfolgen soll.

Im Gewerbegebiet am Poppelberg (Industriegelände) geplante Investitionen lassen ebenfalls auf sich warten. Hier sollen ein neuer Repo-Markt entstehen und der Hagebaumarkt erweitert werden. Zudem soll sich neben der Kfz-Werkstatt ein Futtermittelhandel ansiedeln. Doch die federführende BBG Grundstücks (Holding) GmbH & Co. KG mit Sitz in Hildesheim hat bisher lediglich das 15000 Quadratmeter große Areal beräumen lassen. Die Stadt ebnete dem Vorhaben den Weg, indem per Parlamentsbeschluss der notwendigen Änderung des Bebauungsplanes und dem Bauantrag stattgegeben wurde. Passiert ist auf dem Areal jedoch seither nichts. Auch eine Anfrage beim Investor blieb ohne Ergebnis.

Im Januar 2018 war das Areal hinter dem Repo-Markt im Wolgaster Industriegelände beräumt worden. Quelle: Tom Schröter

Stadt hofft auf Fördermittel für Probebohrungen

Mit dem Beginn der Erschließung des Wohnparks an der Wilhelmstraße sei „wohl nicht mehr in diesem Jahr“ zu rechnen, sagt Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos). Wie berichtet, wurden auf dem Areal Bodenkontaminationen festgestellt, die offenbar unter anderem auf Rückstände zurückzuführen sind, die aus dem früheren Wolgaster Gussstahlwerk stammten. In Kooperation mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt in Stralsund sollen die besonders hoch belasteten Bereiche konkret eingegrenzt und gegebenenfalls ein Bodenaustausch vorgenommen werden. „Zur Finanzierung der dafür zunächst noch einmal erforderlichen Baugrunduntersuchungen gibt es Fördermittel, die wir als Stadt jetzt beantragen wollen“, erklärt Weigler, der sich über die Altlasten ärgert. Denn: „Wir brauchen dringend Baugrundstücke für Eigenheime. Die Nachfrage ist nach wie vor groß.“

Tom Schröter