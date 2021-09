Wolgast

Die Wolgaster Stadtvertretung fasste am Montagabend einen weitreichenden Beschluss: Mit 16 Ja- und sechs Nein-Stimmen votierten die Parlamentarier grundsätzlich für den Neubau eines Bürgerhauses/Rathauses am Platz der Jugend. Damit folgte die Mehrheit der Abgeordneten einer entsprechenden Empfehlung des Haupt-, des Bau- sowie des Sozial- und Kulturausschusses.

Das Vorhaben galt in der Stadtvertretung bis vor Kurzem noch als umstritten. Dies änderte sich jedoch, als die Stadtverwaltung, anders als zuvor, zuletzt vorschlug, den Neubau nicht von privater Seite, sondern von der Wolgaster Wohnungswirtschafts GmbH (WoWi) oder der WoWi Immo GmbH umsetzen zu lassen, die jeweils kommunale Unternehmen sind.

Hinweis auf schwelende Schulproblematik

Dennoch gab es auch am Montagabend Kritik an dem 11-Millionen-Euro-Vorhaben. Der Abgeordnete Martin Schröter (Kompetenz für Wolgast) erinnerte die Stadtvertreter an ihren früheren Beschluss, wonach die Planung für das Bürgerhaus/Rathaus solange ruhen solle, bis die Schulproblematik in der Stadt gelöst sei. „Wir wollten die gebündelte Kraft in die Sicherung unserer Bildungslandschaft stecken“, so Schröter. „Der Vertrag mit dem 100-Haus am Oberwall zur Unterbringung der Mädchen und Jungen der Evangelischen Schule laufe in etwa zehn Monaten aus. Dann sei diese Schule mit ihren 50 bis 60 Kindern in ihrer Existenz bedroht, da es an einer alternativen Möglichkeit ihrer Unterbringung offenbar fehle. Allenfalls könnten, bis das alte Schulgebäude am Kirchplatz in frühestens drei bis vier Jahren saniert ist, kostspielige Container als Provisorium aufgestellt werden.

Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) konterte, dass die Stadt, was die kommunalen Schulen angehe, ihre Hausaufgaben gemacht habe, sprich ihrer Daseinsfürsorge nachgekommen ist. Im Falle der Evangelischen Schule sei die Schulstiftung der Nordkirche für die Bereitstellung der erforderlichen Räumlichkeiten verantwortlich. „Aber wir sind auch hier im Gespräch und werden eine Lösung finden“, so Weigler. Am Ende konnte sich Schröter mit seinem Antrag nicht durchsetzen.

Arbeitsbedingungen schrecken Bewerber ab

Der Bürgermeister wies erneut auf die widrigen Bedingungen hin, unter denen mehrere der im Technischen Rathaus an der Burgstraße beschäftigten Verwaltungsmitarbeiter aktuell arbeiteten. Bekanntlich ist es im Sommer in den Büros in den oberen Etagen deutlich zu warm. „Wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die auf dem Flur sitzen“, schilderte Weigler. Und: Die schlechten Arbeitsumstände schreckten potenzielle neue Mitarbeiter ab, die aber zum Beispiel im Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung dringend benötigt würden.

Andererseits, so erklärte der Verwaltungschef, werde mit dem Bau eines Bürgerhauses/Rathauses „ein städtebaulicher Missstand aufgelöst“. In dem anstelle des Parkplatzes gegenüber der historischen Post geplanten Neubau sollen, neben den Büros für die Belegschaft der Kernverwaltung, auch Fraktions- und Tagungsräume, ein Bistro, ein Kino und insbesondere ein großer repräsentativer Saal entstehen, der in Wolgast seit langem fehle und sich auch etwa für Jugendweihefeiern und Theateraufführungen eigne.

Gabriel: Wir sollten beide Vorhaben mutig wagen

Neben den Abgeordneten Christoph Wendtland (Grüne) und Jörg Köppen (Linke) sprach sich am Montag auch Sebastian Gabriel (CDU) für das Neubauprojekt am Platz der Jugend aus. Auch sei er optimistisch, dass die Sanierung des Schulhauses am Kirchplatz in drei bis vier Jahren abgeschlossen sei, da die dafür notwendigen Fördermittel zugesichert worden seien. „Wir sind also auf einem guten Weg. Ich plädiere daher dafür, beide Vorhaben mutig zu wagen“, so Gabriel, der Pastor der evangelischen Kirchengemeinde ist. Indirekt wurde deutlich, dass sich Gabriel eine Verlängerung der Nutzungsvereinbarung mit der Stiftung der Nordkirche für das 100-Haus über die kommenden zehn Monate hinaus wünscht. Doch dies ist laut Martin Schröter nicht mehr möglich, da das 100-Haus ab der Hauptsaison 2022 bereits von Tourismusgruppen gebucht sei.

Unterdessen reagierte WoWi-Geschäftsführer Jan Koplin mit Unverständnis auf Schröters Argumentation, die Planung für das Bürgerhaus/Rathaus könnte zu Lasten der Bemühungen um eine Lösung für die Schullandschaft gehen. „Anders als bisher“, so verdeutlichte Koplin, „hat die Stadtverwaltung mit dem Bürger- bzw. Rathaus jetzt gar nichts mehr zu tun, weil wir als WoWi uns doch um die Planung, die Finanzierung usw. kümmern.“

Während der jüngsten Sitzung des Bauausschusses hatte Weigler die Umsetzung des Neubauvorhabens Bürgerhaus/Rathaus für den Zeitraum 2026 bis 2028 in Aussicht gestellt und drei mögliche Quellen für eine Förderung von bis zu 60 Prozent der förderfähigen Kosten ins Spiel gebracht: die Kreditanstalt für Wiederaufbau, Städtebaufördermittel oder den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung der Europäischen Union.

