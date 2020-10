Wolgast: Mieter aus Wohnung gerettet

Wolgast

Blaulicht und Sondersignal dürften am Mittwochmorgen gegen 4.20 Uhr so manchen Anwohner in der Wolgaster Maxim-Gorki-Straße aus dem Schlaf geholt haben. Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr eilten dorthin, weil eine Anwohnerin den Notruf gewählt hatte. Die Frau hatte zuvor deutliche Hilferufe aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus vernommen und war in Sorge. Berechtigt, wie sich herausstellte.

Der Mieter konnte die Wohnungstür nicht selbstständig öffnen, daher kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast zu Hilfe. Anschließend wurde der 77-jährige Mann medizinisch erstversorgt und kam dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Von Tilo Wallrodt