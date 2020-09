Wolgast: Mit kaputten Reifen auf der Autobahn Schlangenlinien fahren

Wolgast

Am Samstagnachmittag fuhr eine 49-jährige Frau alkoholisiert in Schlangenlinien auf der Landstraße zwischen Züssow und Gützkow. Später fuhr weiter in Richtung der Autobahn 20 und ließ dabei einige Reifenteile auf der Straße zurück.

Mit zwei Promille am Steuer

Die alarmierten Polizisten auf Wolgast nahmen nach der Information durch einen Augenzeugen die Verfolgung auf. Sie konnten die alkoholisierte Frau auf der Autobahn bei dem Parkplatz Demminer Land stoppen. Sie stellten einen Atemalkoholwert von zwei Promille fest. Ihr Audi A3 war defekt, es wurden jedoch keine anderen Personen oder Gegenstände beschädigt. Die Polizei leitete ein Verfahren gegen die Frau ein.

Von RND/fmp