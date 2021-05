Wolgast

Vom Fenster ihres neuen Büros hat Verena Taut einen interessanten Ausblick. Die Finanzbuchhalterin der Wohnungsgenossenschaft Wolgast (WGW) kann täglich den Baufortschritt auf dem Gelände des neuen Aldi-Marktes an der Robert-Koch-Straße verfolgen. Auch das Geschehen auf der Bundesstraße 111 ist von ihrem Arbeitsplatz aus gut einsehbar.

Verena Tauts Büro befindet sich im Obergeschoss der neuen WGW-Geschäftsstelle, die seit dem vergangenen Jahr an der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Straße entstanden ist. Der vom Greifswalder Architekten Frank Bresel konzipierte Zweckbau ist inzwischen bis auf einige Restarbeiten an den Außenanlagen nahezu fertiggestellt. Seit dem 25. März sind die sechs Verwaltungsmitarbeiter der Genossenschaft hier anzutreffen. Und auch die drei Hausmeister der WGW sollen hier künftig ihren neuen Stützpunkt haben. Die dafür vorgesehenen Räume im Kellergeschoss werden aktuell hergerichtet.

Separate Büros für alle Mitarbeiter

„In der neuen Geschäftsstelle haben nun alle Mitarbeiter ein separates Büro“, berichtet WGW-Geschäftsführer Ralf Pens. „Auch für Praktikanten und externe Prüfer gibt es jeweils einen extra Raum. Hinzu kommen ein Beratungszimmer für den Aufsichtsrat und Versammlungen mit Eigentümern und Hausgemeinschaften und ein größerer Versammlungsraum mit 49 Plätzen.“ Insgesamt habe die neue Geschäftsstelle, die von drei WGW-Wohnblöcken flankiert wird, 1,46 Millionen Euro gekostet – inklusive Außenanlagen und Inneneinrichtung samt moderner Kommunikationstechnik.

Insgesamt etwa 1,46 Millionen Euro haben der Bau und die Einrichtung der neuen Geschäftsstelle der Wohnungsgenossenschaft Wolgast gekostet. Quelle: Tom Schröter

„Die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter haben sich mit dem Umzug erheblich verbessert“, meint Ralf Pens. „Und auch für unsere Mieter sind wir nun sehr gut zu erreichen.“ Anders als im bisherigen WGW-Anlaufpunkt in einer 160-Quadratmeter-Wohnung in der Hufelandstraße 16 ist die neue Geschäftsstelle barrierefrei zugänglich und verfügt über einen Fahrstuhl. „Außerdem können uns potenzielle Mieter am neuen Standort schneller finden. Bis zur Fertigstellung der Wolgaster Ortsumgehung in etwa fünf Jahren fährt der gesamte Verkehr von und zur Insel an uns vorbei“, verdeutlicht Pens.

Dass es sich bei dem Neubau um ein KfW-Effizienzhaus 55 mit sehr hohem energetischen Standard handele, komme einerseits dem Klima zugute und zahle sich andererseits für die Genossenschaft auch in barer Münze aus. „Die Bauweise mit Außen- und Dachdämmung, Drei-Scheiben-Verglasung, Fernwärmeversorgung und Fußbodenheizung sichert uns einen Tilgungszuschuss seitens der Kreditanstalt für Wiederaufbau“, informiert der Geschäftsführer. Auf dem Parkplatz hinter dem Haus befindet sich auch eine E-Ladesäule. Das nächste Firmenfahrzeug soll ein Elektroauto sein.

Weitere 40 barrierefreie Wohnungen

Der Bau des modernen Verwaltungssitzes reiht sich in eine Anzahl weiterer siebenstelliger Investitionen ein, die die WGW in den vergangenen Jahren umgesetzt hat. Erinnert sei an die im Zeitraum von 2018 bis 2020 erfolgte Umstellung von 503 Wohnungen von Nachtspeicheröfen auf Fernwärme, was 3,15 Millionen Euro kostete, und an die Schaffung des „Haus Heimat“ an der Baustraße/Ecke Hufelandstraße für 3,46 Millionen Euro.

Auch in der nächsten Zeit will die Wohnungsgenossenschaft, zu deren Bestand rund 1500 Wohnungen in und um Wolgast gehören, weiter investieren. Wie Pens mitteilt, sollen etappenweise bis zum Jahr 2024 in den Aufgängen Hufelandstraße Nr. 12 bis 15 jeweils ein Aufzug eingebaut und sämtliche 40 Wohnungen barrierefrei hergerichtet werden inklusive der Balkonzugänge und Bäder. Damit reagiere die WGW erneut auf die demografische Entwicklung. „Der Altersdurchschnitt unserer Mieter beträgt derzeit knapp 60 Jahre, Tendenz steigend“, konstatiert der 59-jährige Geschäftsführer.

Von Tom Schröter