Wolgast: Museum animiert Rundflug über längst verschwundenes Schloss

Wolgast

Seit Jahrhunderten hadern die Wolgaster mit dem Schicksal der herzoglichen Residenz auf ihrer Schlossinsel. Dank neuer Medien und moderner Technik wird das Schloss, dessen oberirdischer Teil restlos verschwunden ist, nun endlich wieder sicht- und erlebbar. Die Schweriner Fachwerkler designten und programmierten die dafür notwendige Software, die Wolgaster Museumsgäste seit Neuestem in einem Extraraum kinderleicht bedienen können.

Per Klick unternehmen Besucher vor einer Leinwand einen virtuellen Rundflug über das beeindruckende Gebäudeensemble, das in dieser Detailtreue knapp 350 Jahre nach dem zerstörerischen Angriff durch brandenburgische Truppen erstmals wieder zu bewundern ist. Die 3D-Animationen des Renaissance-Prachtbaus wurden vom Diplom-Designer Geert Maciejewski auf der Grundlage historischer Schlossgrundrisse und zeitgenössischer Darstellungen erstellt.

Überall hilfreiche Kooperationspartner

„Wir beherbergen bei uns jetzt die umfangreichste Datensammlung zur Wolgaster Schlossgeschichte“, betont Museumsleiter Stefan Rahde. „Bei den Recherchen haben wir historisches Material aus den aussagekräftigsten Quellen zusammengetragen und rannten dabei überall offene Türen ein.“ Interessante Karten, Zeichnungen und Beschreibungen kamen zum Vorschein, da zum Beispiel Mitarbeiter des Pommerschen Landesmuseums Greifswald, des Stralsunder Stadtarchivs, des Nationalmuseums in Stettin und des Kriegs- und Reichsmuseums in Stockholm mit ihren Wolgaster Partnern kooperierten.

Geert Maciejewski hat das einstige Residenzschloss auf der Wolgaster Schlossinsel auf der Grundlage alter Pläne rekonstruiert. Quelle: Animation Geert Maciejewski

Inzwischen ist das Material so aufgearbeitet, dass sich Museumsgäste sowohl einen flüchtigen Einblick in die Schlossgeschichte verschaffen können als auch tiefer in die Materie einsteigen dürfen. Anhand eines Jahresstrahls kann sich der Nutzer durch die graue Vorzeit klicken und die Entwicklung des Regierungssitzes der Pommerschen Fürsten optisch nachvollziehen – vom slawischen Burgwall im 12. bis zum Prachtbau im 16. Jahrhundert, über dessen stückweisen Untergang ab 1675 bis zur Wiederentdeckung von Fundamentteilen im Jahr 2008.

„Mehrere Themenkomplexe sind abrufbar“, erklärt Rahde. „Unterteilt haben wir diese in ,Geschichte und Geschichten‘, die ,Spur der Steine‘ und ,Politik an der Wand‘ mit dem berühmten, 1554 für das Schloss in Wolgast hergestellten Croy-Teppich im Zentrum.“ Im neuen Kurzfilm „Der Croy-Teppich wird lebendig“ entsteigen einige der dargestellten Figuren der wertvollen Bildwirkerei und begeben sich mit dem siebenjährigen Mädchen Liv auf eine Zeitreise. Diese führt sie auch nach Wolgast, wo plötzlich für eine kurze Zeit das prächtige Schloss derer von Pommern-Wolgast wieder die Silhouette der 500 Meter breiten Schlossinsel bestimmt.

Waffenkammer-Inventar noch vollständig erhalten

Die neue Präsentation, die am 31. März offiziell eröffnet wird, bildet laut Rahde den ersten von drei Bausteinen zur fiktiven Wiederauferstehung des Schlossensembles. „In einem zweiten Schritt wollen wir in diesem Jahr auch einige Räume des Bogislaw-Baus virtuell zugänglich machen“, verkündet er. Das Landesarchiv in Greifswald verwahre eine Liste des Nachlassinventars Philipp I. Außerdem befinde sich der komplette Inhalt der einstigen Waffenkammer – „von der Armbrust bis zum Sauspieß“ – auf Schloss Skokloster in Schweden. Kombiniert mit zeitgenössischer höfischer Musik, könnten die Gäste später zudem an der verfeinerten Wolgaster Schlossfassade mit Fenstern und Wappensteinen entlang wandeln und sich den Innenhof mit Brunnen und Tor besehen.

Das Schloss Skokloster beherbergt bis heute unter anderem den kompletten Fundus der zum einstigen Wolgaster Herzogschloss gehörenden Waffenkammer. Quelle: Barbara Roggow

„In einem dritten Schritt soll ein Virtual-Reality-System zum Einsatz kommen, was einen Besuch der Schlossanlage noch realistischer macht“, blickt der Museumschef voraus. Die virtuelle Rückkehr des Wolgaster Herrschaftshauses, das – anders als sein Pendant in Stettin – den Verlauf der Geschichte nicht überdauert hat, dürfte laut Rahde für neugierige Stadtbesucher und auch für Einheimische ein ganz besonderes Erlebnis sein.

Von Tom Schröter