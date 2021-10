Heinz Hoppe (1947 in Apolda geboren) war in der DDR ein erfolgreicher Motocrossfahrer. Am Wochenende war er auf dem Ziesaberg in Wolgast zu Gast. Hier rief er den Gespannsport 1985 ins Leben. Hier fuhren nach 25 Jahren wieder Gespanne. Am 20. Januar 1982 wurde ihm der DDR-Titel „Meister des Sports“ verliehen. Quelle: Tilo Wallrodt