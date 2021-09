Wolgast

Seit dem 27. August ist das indische Restaurant „Amit“ an der Ecke Fischmarkt/Kleinbrückenstraße in Wolgast geschlossen. Ein unscheinbarer Zettel an der Tür kündet davon, dass in diesen Räumlichkeiten derzeit keine Gastronomie stattfindet.

Dabei war noch Mitte August die überdachte Terrasse gegenüber des Restaurants hergerichtet worden und für vorbeilaufende Kunden stand direkt neben der Eingangstür des Restaurants ein Eistresen. Was ist passiert, dass binnen kürzester Frist nun schon das zweite ausländische Restaurant nach dem „Onasis“ auf der Schlossinsel schließt?

Grund für die Schließung des Amit ist ganz offensichtlich eine Razzia des Zolls und der Bundespolizei am 26. August. Es steht der Verdacht der Schwarzarbeit und des Aufenthalts von Ausländern ohne Aufenthaltstitel im Raum, bestätigt auf Nachfrage die Staatsanwaltschaft Stralsund. Neben dem Restaurant wurde auch die Wohnung des Restaurantbetreibers in Wolgast-Nord in der Maxim-Gorki-Straße durchsucht.

Beobachter der Durchsuchungen wussten zu berichten, dass vor allem Akten beschlagnahmt und mitgenommen worden waren. Die Staatsanwaltschaft Stralsund ermittelt in diesem Fall noch weiter, sagt der stellvertretende Leiter der Behörde, Oberstaatsanwalt Marc Engelhardt.

Zollbeamte durchsuchen nach einer mehrstündigen Kontrolle des indischen Restaurants „Amit“ auch die Privatwohnung des Betreibers in Wolgast-Nord. Quelle: Tilo Wallrodt

Laut seiner Ausführungen hatte der Betreiber des indischen Restaurants während der Coronapandemie, vor allem aber während des monatelangen Lockdowns, versucht, sich mit Außer-Haus-Verkauf und Lieferdiensten über Wasser zu halten. Mehrfach waren Mitarbeiter des „Amit“ während des Lockdowns von der Bundespolizei kontrolliert worden. Jedes Mal hätten sie angegeben, keinen Lieferdienste zu verrichten, sondern sich nur selbst Mittagessen geholt zu haben. Dumm nur, dass die Bundespolizisten genauer hinschauten und so der Schwindel aufflog.

Oberstaatsanwalt Engelhardt betont aber, dass es im Zusammenhang mit der Durchsuchung des Restaurants und der Privatwohnung des Betreibers zu keiner Festnahme kam. Dafür habe auch keine Voraussetzung vorgelegen. Dass nun das Restaurant geschlossen sei, habe nach seinen Worten wahrscheinlich damit zu tun, dass ihm nach der Razzia schlichtweg jetzt das Personal abhanden gekommen sei.

Das indische Restaurant „Amit“ ist seit 27. August geschlossen. Quelle: Tilo Wallrodt

In Wolgast ist die Durchsuchung des „Amit“ bereits die zweite große Restaurantrazzia: Am 10. August war zur Mittagszeit bei größtem Betrieb und unter den Augen von Dutzenden Schaulustigen das griechische Restaurant „Onasis“ von maskierten und bewaffneten Polizeikräften gestürmt und auseinandergenommen worden. Essende Gäste wurden umgehend nach Hause geschickt. Die Polizisten hatten kistenweise beschlagnahmte Unterlagen herausgetragen.

Der Hauptverdächtige, der Betreiber des Wolgaster Restaurants, wollte nach Polen flüchten, wurde aber auf der B 110 bei Zirchow auf der Insel Usedom von der Bundespolizei gefasst und sitzt seitdem in U-Haft.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ermittlungen richten sich beim „Onasis“ gegen sieben Beschuldigte im Alter von 19 bis 59 Jahren mit griechischer Staatsbürgerschaft und georgischer Herkunft wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern, des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen, Urkundenfälschung und Menschenhandel.

Von Cornelia Meerkatz