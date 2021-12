Wolgast

Top-Nachricht aus dem Kreiskrankenhaus Wolgast: Seit Mittwoch können Coronapatienten mit einer neu zugelassenen Antikörpertherapie behandelt werden, die dafür sorgt, dass die Erkrankung nicht nur einen leichten Verlauf nimmt, sondern auch einen längeren Aufenthalt im Krankenhaus unnötig macht.

Dr. Maria Zach, Ärztliche Direktorin des Kreiskrankenhauses, ist stolz, dass es gelungen ist, das Medikament schnell zu ordern. „Ich sehe das als große Chance, dass Coronapatienten wirklich von einem schweren Verlauf verschont bleiben“, sagt die erfahrene Ärztin. Die Antikörper würden per Infusion verabreicht. Patienten müssten dazu lediglich drei Stunden im Krankenhaus bleiben und könnten dann nach Hause gehen. „Natürlich bleiben sie Coronapatienten und müssen die häusliche Quarantäne einhalten. Aber ist ja wohl ein großer Unterschied, ob man zu Hause sein kann oder im Krankenhaus liegen muss“, so Zach.

Behandlung muss im frühen Stadium beginnen

Wichtig sei, dass sich Coronapatienten in einem sehr frühen Stadium der Erkrankung befinden müssen. Der positive PCR-Test darf also nicht zwei oder drei Wochen her sein, sondern sollte höchstens zwei, drei Tage alt sein. Das Anmelden für die Antikörpertherapie muss der Hausarzt im Krankenhaus vornehmen.

Die Ärztliche Direktorin hat aus diesem Grund an alle Allgemeinmediziner und alle als Hausarzt arbeitenden Internisten ein Schreiben verschickt, in dem sie über die neuartige Therapie im Wolgaster Krankenhaus informiert. „Ich hoffe sehr, dass viele Hausärzte von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und so schwere Coronaverläufe rechtzeitig verhindern.“ Natürlich könnten auch positiv Getestete ihren Hausarzt ansprechen und um die Anmeldung für die Antikörpertherapie bitten, fügt sie an.

Die Ärztliche Direktorin des Wolgaster Kreiskrankenhauses, Dr. Maria Zach und Geschäftsführer Carsten Köhler, hoffen, mit der neuartigen Antikörpertherapie vielen Coronapatienten einen Krankenhausaufenthalt zu ersparen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Bei den verabreichten Antikörpern handelt es sich nach Zachs Aussagen um sogenannte Immunglobuline, die sich beim Coronavirus an das Spike-Protein heften und so verhindern, dass das Virus an die Zelloberfläche andockt und dann in die Zelle eindringt. „Wenn Patienten diese Antikörper in einer frühen Phase der Coronaerkrankung erhalten, verringert sich ihre die Virenlast erheblich. Die Krankheit nimmt einen leichten Verlauf und ein Krankenhausaufenthalt wird nicht nötig“, erläutert die Medizinerin.

Schwerer Coronaverlauf wird vermieden

Nach ihren Worten sei das speziell für Menschen, die älter als 50 Jahre sind, Vorerkrankungen haben oder wo ein schwerer Verlauf anzunehmen ist, eine sehr gute Behandlungsmöglichkeit. Auch für jene, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht geimpft sind, komme die Therapie in Betracht. „Auch wenn ich vehement für das Impfen gegen das Coronavirus werbe, für meine Berufskollegen und mich, die wir ein ärztliches Gelöbnis abgelegt haben, sind am Ende alle Patienten gleich“, betont Dr. Maria Zach.

Zu möglichen Nebenwirkungen sagte die leitende Ärztin, dass man sich während der Infusion unwohl fühlen kann. „Deshalb wird die Behandlung monitorüberwacht und der Patient muss danach noch eine kurze Zeit unter ärztlicher Aufsicht bleiben.“ Aber nach diesen drei, maximal vier Stunden könnten Betroffene völlig selbstständig das Krankenhaus verlassen und nach Hause gehen/fahren.

Zahl der normalen Betten reduziert

Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Einrichtung, Carsten Köhler, hofft sie, dass viele Erkrankte von der neuen Antikörpertherapie, deren Kosten von den Krankenkassen getragen wird, Gebrauch machen. „Denn wegen der steigenden Coronazahlen haben wir aktuell wieder eine sogenannte weiße (normal Kranke) und eine schwarze (Corona) Station. Wir halten 20 Coronabetten vor, was natürlich zur Reduzierung der normalen Betten geführt hat. Deren Zahl beläuft sich gegenwärtig auf 67. Und da haben wir die Auslastungsgrenze erreicht, zumal auch bei uns jahreszeitbedingt Personal erkrankt ist“, sagt Köhler.

Planbare Eingriffe würden verschoben, Notfälle wie etwa der entzündete Blinddarm werden natürlich dennoch sofort behandelt.

Aktuell werden im Wolgaster Kreiskrankenhaus sechs Coronapatienten behandelt. Intensivpatienten werden derzeit noch in Greifswald betreut. Wenn es aber die Lage erforderlich mache, so Köhler, seien alle Mitarbeiter im Krankenhaus darauf eingestellt, auch wieder Intensivbetten vorzuhalten.

Zach und Köhler jedenfalls sind froh, dass das Kreiskrankenhaus Wolgast so schnell beim Einsatz der Antikörpertherapie war, die in anderen Kliniken in Deutschland schon mit Erfolg angewendet wird. Die Universitätsmedizin Greifswald will in absehbarer Zeit ebenfalls mit der Antikörpertherapie beginnen.

Von Cornelia Meerkatz