Wolgast

Das Gewerbegebiet Am Fuchsberg in Wolgast erhält Zuwachs: Am Montag hat der Hochbau für die neue Fertigungshalle der Hadrian GmbH & Co. Metall- und Kunststofftechnik KG begonnen. Zunächst mussten das zuvor abschüssige Gelände aufwendig modelliert und ein ebener Baugrund hergestellt werden. Die entstandene Böschung wurde mit L-Schalen abgestützt. Auch der Betonbau für die Bodenplatte ist inzwischen fertig.

In den kommenden Wochen wird in Nachbarschaft des bestehenden Betriebes der 7,50 Meter hohe Hallenneubau mit einer Grundfläche von rund 3500 Quadratmetern entstehen. Zunächst werden die Stützen für den neuen Komplex platziert. Dannenberg rechnet mit einem zügigen Baufortschritt. Bereits am 18. Juli soll im Beisein unter anderem von Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) das Richtfest gefeiert und ein Fördermittelbescheid für den Neubau übergeben werden, dessen Fertigstellung für den Herbst dieses Jahres avisiert ist. Eine auf dem Dach konzipierte Solaranlage werde einen Teil des Energie-Eigenbedarfs decken.

Kooperation mit Bombadier, Siemens und Stadler

Mit der Erweiterung des Betriebsstandortes reagiert das Unternehmen auf eine anhaltend sehr gute Auftragslage insbesondere im Schienenfahrzeugbau. Die hiesigen Metallbauer kooperieren seit vielen Jahren im Rahmen von Großaufträgen mit namhaften Generalauftragnehmern, wie Bombardier, Siemens und Stadler und haben sich in Sachen Qualität, Flexibilität und Pünktlichkeit einen guten Ruf erworben.

Blick in den bestehenden Hallenkomplex. Das Unternehmen verfügt über einen modernen Technikpark. Quelle: Tom Schröter

So werden in Wolgast zum Beispiel Einzelteile und Komponenten für den Doppelstockzug Dosto 2010 gefertigt, wobei der Gesamtauftrag von Bombardier den Bau von 800 Wagen vorsieht. Teile stellen die Hadrianer zudem für 59 für die Schweitzer Bundesbahn bestimmte Dosto-2010-Doppelstockzüge her. „Für den ICE4 liefern wir unter anderem lasergeschweißte Bodenbleche und Rahmenbleche“, schildert Dannenberg. „Treppen bauen wir für den neuen Rhein-Ruhr-Express RRX von Siemens.“

Weitere Projekte laufen parallel, so zum Beispiel der Großauftrag von Stadler für die neue Berliner S- und U-Bahn-Flotte, für die neue U-Bahn in Stockholm, für Flirt-Züge des Projekts East Anglia in Großbritannien und für Züge des Intercity New Generation (ICNG) der Niederländischen Staatsbahn. Teile aus Wolgast rollen auch in modernen Zügen durch Kasachstan und Aserbaidschan.

Gesamtinvestition von 4,5 Millionen Euro

In den Hallenneubau und in die Anschaffung neuer Fertigungstechnik steckt die Hadrian GmbH & Co. Metall- und Kunststofftechnik KG laut Dannenberg insgesamt 4,5 Millionen Euro. So wurden zuletzt eine knapp eine Million Euro teure Laseranlage zum Schneiden von bis zu 20 Millimeter starken Metallblechen und ein neues, etwa 250 000 Euro teures 3-Achs-Bearbeitungszentrum mit hoher Zerspanleistung aufgestellt.

In der neuen Halle will das Unternehmen seine mechanische Fertigung künftig konzentrieren. Nach der Inbetriebnahme werden sich hier die Bearbeitungsmaschinen, wie Drehbänke, Fräsen und computergesteuerte Bearbeitungszentren befinden. Zudem sollen in dem Neubau das Sand- und Glasperlstrahlen für Stahl beziehungsweise Edelstahl und Aluminium in Zukunft räumlich sauber voneinander getrennt werden. Jene Flächen, die im gleichen Zuge im bereits bestehenden, etwa 8500 Quadratmeter umfassenden Hallenkomplex frei werden, können später für die Erweiterung der Montagearbeitsplätze dienen.

Gegenwärtig sind in dem 1997 gegründeten Wolgaster Unternehmen 96 Mitarbeiter angestellt. Hinzu kommen 25 Beschäftigte im Bereich Montage, die in Kooperation mit dem Pommerschen Diakonischen Verein Züssow bei Hadrian arbeiten. Der Jahresumsatz des Betriebes bewegt sich laut Geschäftsführer zwischen 15 und 16 Millionen Euro.

Tom Schröter