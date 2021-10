Wolgast: Neuer Aldi-Markt soll am 21. Oktober öffnen

Wolgast

Der Neubau der Aldi-Nord-Filiale an der Robert-Koch-Straße in Wolgast neigt sich allmählich seinem Ende zu. Derzeit sind die Baufirmen damit beschäftigt, den Parkplatz vor dem neuen Supermarkt zu pflastern. Deshalb kam es zu Sperrungen bzw. Verkehrsbehinderungen in der Wedeler Straße kommen, über die auch der Famila-Markt zu erreichen ist.

Am 21. Oktober um 7 Uhr, so teilt Aldi-Pressesprecher Dr. Axel vom Schemm mit, werde der neue Aldi-Markt eröffnen. Es handelt sich um einen Ersatzbau für die alte Aldi-Verkaufsstelle samt dem angegliederten Asia-Restaurant, die am 3. Februar geschlossen und anschließend abgerissen wurde. Der größere und moderne Neubau wurde parallel zur Robert-Koch-Straße angeordnet.

Die Investition in Wolgast ist Bestandteil der Modernisierung des gesamten Aldi-Nord-Filialnetzes gemäß dem sogenannten Aldi-Nord-Instore-Konzept. Dieses legt Wert auf eine helle und freundliche Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem verbesserten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren, wie von der Marketingabteilung der Aldi Einkauf SE & Co. oHG in Essen mitgeteilt wurde.

Mit insgesamt 1040 Quadratmetern sei die Verkaufsfläche der neuen Filiale gut 150 Quadratmeter größer als die ihres Vorgängers. Die neue Filiale werde darüber hinaus energetisch aktuelle Standards erfüllen. „Im Zuge der sogenannten Betonkernaktivierung nutzen wir zum Beispiel die Fähigkeit der Decken und Wände im Gebäude, thermische Energie zu speichern und damit Räume zu heizen oder zu kühlen“, heißt es vonseiten der Aldi Einkauf SE & Co. oHG.

Von Tom Schröter