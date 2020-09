Wolgast

Das Kreiskrankenhaus Wolgast bekommt mal wieder einmal einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer. Es ist dann seit 2008, als die Fusion mit der Universitätsmedizin Greifswald vollzogen wurde, der neunte Geschäftsführerwechsel.

Derzeit leitet Peter Hingst den kaufmännischen Bereich in Wolgast. Ins Amt kam er im Juli 2019. Seine Vorgänger blieben in der Regel höchstens ein Jahr, manche sogar nur wenige Monate. Am längsten blieben von 2009 bis 2012 Cornelia Widmer und von November 2012 bis Mai 2016 Frank Acker auf ihren Posten.

Geschäftsführer nimmt Kritik ernst

Warum Peter Hingst geht, obwohl ihm das Krankenhaus Wolgast und dessen Entwicklung am Herzen liegen, wie er sagt, hat er den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Freitag in einem Informationsschreiben mitgeteilt. Hingst benennt deutliche Kritik aus den Reihen der Mitarbeiter an inhaltlichen und organisatorischen Dingen als einen Grund. „Wer mich kennt, der weiß: Ich bin ein großer Freund des offenen Wortes. Nein, ich freue mich natürlich nicht über Kritik an meiner Arbeit, aber ich nehme sie sehr ernst“, schreibt er. Gemeinsam mit Marie le Claire, die das strategische kaufmännische Geschäft verantwortet, habe er mit den Mitarbeitern die Probleme diskutiert und nach Lösungen und deren Umsetzung gesucht.

Viel weitreichender jedoch war nach Aussage von Hingst die Kritik des Betriebsrats daran, „dass ich die Arbeit als Geschäftsführer nicht in Vollzeit ausübe.“ Aus diesem Grund sei nun festgelegt worden, dass schon in den kommenden Tagen eine Stelle als Vollzeit-Geschäftsführer ausgeschrieben werden soll. Wie schnell dann die Neubesetzung erfolgt, steht noch nicht fest.

Fehlende Akzeptanz bei Beschäftigten

Fakt ist: Hingst konnte gar nicht die komplette Arbeitswoche im Wolgaster Krankenhaus vor Ort sein, denn er ist gleichzeitig auch noch Pflegevorstand der Universitätsmedizin. Und er ist Geschäftsführer der Gesundheitszentrum Greifswald GmbH, einer weiteren Tochterfirma der Unimedizin. Schon bei seiner Ernennung zum Geschäftsführer in Wolgast im vergangenen Jahr gab es kritische Stimmen, die fragten, wie das funktionieren soll. Auch der Tag eines Peter Hingst habe nur 24 Stunden.

In seiner Mitarbeiterinformation nimmt er persönlich dazu wie folgt Stellung: „Ich gebe zu, dass wir im Sommer 2019 die Hoffnung hatten, etwas mehr Ruhe in die Struktur des Kreiskrankenhauses bringen zu können – auch in die Kommunikation über unser Haus. Doch wichtiger als ein Plan oder ein persönliches Vorhaben ist dessen Akzeptanz bei denen, die im Alltag für die Menschen der Region und die Gäste da sind: Sie. Da Sie sich in dieser Deutlichkeit gegen das aktuelle Modell ausgesprochen haben, werden wir es nicht fortsetzen. Wie gesagt: Die Stelle wird noch diesen Monat ausgeschrieben.“

Betriebsrat steht zu seiner Kritik

Michael Piest, Betriebsratsvorsitzender des Kreiskrankenhauses Wolgast, bestätigt gegenüber der OZ die massive Kritik wegen der Abwesenheit des Geschäftsführers. „Das Kreiskrankenhaus Wolgast ist eine wichtige Einrichtung für die Region mit komplexen Aufgaben. Wir haben extra betont, dass wir nicht generell die Arbeit von Peter Hingst kritisieren, sondern dieses Zeitmodell. Wenn der kaufmännische Geschäftsführer manchmal nur einen halben Tag oder auch gar keinen Tag hier vor Ort ist, leidet die Qualität der Arbeit“, so Piest. Zudem könne man bei zwei Geschäftsführer- und einem Vorstandsposten in keinem Bereich 100 Prozent geben.

Piest begrüßt deshalb, dass es im kaufmännischen Bereich wieder einen Chef geben wird, der fünf Tage in der Woche vor Ort ist und der gemeinsam mit der Ärztlichen Direktorin Dr. Maria Zach und dem Pflegedirektor Holger Miltzow die Entscheidungen schnell treffen kann.

Allerdings – und auch das hat der Geschäftsführer den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgeteilt – wird es auch weiterhin zwei kaufmännische Geschäftsführer im Kreiskrankenhaus Wolgast geben. Marie le Claire verantwortet das strategische Geschäft. Nach ihrem Ausscheiden aus der Unimedizin zum Jahresende wird das ihr Nachfolger bzw. ihre Nachfolgerin übernehmen. Für das operative Geschäft ist dann der/die neue Geschäftsführer/in verantwortlich, Hingst bleibt bis zu dessen/deren Start im Amt.

Von Cornelia Meerkatz