Neuer Plan für Pflege- und Wohnheim am Fischmarkt

Wolgast

Für die Nutzung des Areals in Nachbarschaft der ASB-Kita „Brummkreisel“ am Wolgaster Fischmarkt gibt es neue Pläne. Jahrelang hatte die LGE Mecklenburg-Vorpommern das Ziel verfolgt, auf der etwa 7000 Quadratmeter großen Fläche, auf der sich zu DDR-Zeiten der Kreisbauhof befand, einen Wohnpark mit zehn zwei- bis dreigeschossigen Häusern mit insgesamt 28 Wohneinheiten zu entwickeln. Doch die LEG MV, bei der das Land MV und die Landgesellschaft MV Gesellschafter sind, musste von diesem Vorhaben schließlich Abstand nehmen. Der Grund: Der Baugrund weist hohe PAK-Kontaminationen (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) auf, denen ein hohes Gesundheitsrisiko nachgesagt wird und deren Beseitigung derart aufwendig und teuer ist, dass das Vorhaben unrentabel wäre.

Daher wurde das Wohnparkprojekt zu den Akten gelegt. Nunmehr ist in Regie des potenziellen Bauherrn, der BGHolding GmbH aus Hamburg, auf dem betreffenden Grundstück am Rande der Spitzenhörnbucht ein Pflege- und Wohnheim konzipiert. Wie zu erfahren ist, sei beabsichtigt, durch eine umfangreiche Flächenversiegelung und die Nutzung als Pflegeeinrichtung die Altlastensanierung auf ein notwendiges Maß zu reduzieren.

Ein erster Beschluss zu dem neuen Vorhaben hatte die Wolgaster Stadtvertretung im Mai dieses Jahres vertagt. Die Kompaktheit der geplanten Bauten auf einer der letzten freien Flächen entlang der Uferkante war auf Kritik gestoßen. Denn: Anstatt der von der LEG MV projektierten zwei- bis dreigeschossigen Wohnhäuser auf zehn Baufeldern und Sichtachsen zum Peenestrom, sieht der jetzige Planentwurf eine kompakte dreigeschossige Bebauung vor.

70 Meter lange Bebauung

„Laut Auskunft des Projektbearbeiters hat die Bebauung parallel zur Straße Am Fischmarkt eine Länge von etwa 70 Meter“, heißt es in der Beschlussvorlage. Zum Vergleich: Das Gebäude der ehemaligen Kreisverwaltung in der Peenemünder Straße 1 misst inklusive der Anbauten parallel zur Bundesstraße rund 58 Meter, teilt die Stadtverwaltung mit. Andere das Ortsbild prägende Gebäude in der Altstadt seien ebenfalls zum Teil deutlich kürzer als das konzipierte Pflege- und Wohnheim, so zum Beispiel der Speicher in der Schlossstraße 7 mit etwa 29 Meter, die Gaststätte Am Fischmarkt 5/7 mit etwa 35 Meter oder die frühere Stickereifabrik (ehemaliger Sitz des Amtes Wolgast-Land) mit einer Länge parallel zum Fischmarkt von 28 Meter.

Das überarbeitete Konzept unterscheidet sich offenbar nicht wesentlich von der ursprünglichen Version. „Die Verbindungsbauten zwischen den giebelständig zum Wasser stehenden Wohnbereichen wurden gegenüber dem Entwurf vom 12. April 2019 zurückgesetzt und mit Glasfassaden dargestellt, um die Sichtbeziehung zum Wasser zu ermöglichen“, heißt es in der Beschlussvorlage, die am 11. September im Stadtparlament behandelt wird. „Hinter der Glasfassade befinden sich Aufenthalts- und Warteräume. Es ist davon auszugehen, dass hier Anlagen zur Verschattung des Gebäudes angebracht werden müssen, um bei großer Hitzeeinstrahlung insbesondere den älteren Einwohnern einen Aufenthalt hinter der Glasfassade zu ermöglichen.“

Der Beschlussvorschlag sieht an erster Stelle eine Ablehnung des Vorhabens vor. Die angefügte Alternative hat folgenden Wortlaut: „Die Stadtvertretung stimmt grundsätzlich dem beigefügten Entwicklungskonzept vom 12. Juli 2019 zur Errichtung eines Pflege- und Wohnheimes im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 21 ,Wohnpark Am Fischmarkt II‘ zu. Voraussetzung für den Abschluss des Bauleitplanverfahrens ist die Bestätigung der zuständigen Fachbehörden, dass die Sanierung der Altlasten abgeschlossen ist, beziehungsweise von diesen keine Gefahr für die Nutzung ausgeht.“

Von Tom Schröter