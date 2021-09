Wolgast

Im Auftrag des Parlaments bringt die Wolgaster Stadtverwaltung den Neubau eines Rathauses/Bürgerhauses am Platz der Jugend wieder aufs Tapet. Bislang war das Vorhaben in der lokalen Politik umstritten. Am Donnerstagabend jedoch, als sich die Mitglieder des Bauausschusses mit dem 11-Millionen-Euro-Projekt befassten, ernteten die Pläne mehrheitlich Zustimmung. Sieben Mitglieder sprachen sich grundsätzlich dafür aus, zwei enthielten sich. Nun haben der Hauptausschuss und letztlich die Stadtvertretung zu entscheiden.

Der Sinneswandel mehrerer bisheriger Kritiker erklärt sich mit den veränderten Rahmenbedingungen. Anders als bisher, soll auf das Engagement privater Investoren nunmehr verzichtet werden. Stattdessen ist vorgesehen, den Neubau der Wolgaster Wohnungswirtschafts GmbH (WoWi) oder der WoWi Immo GmbH zu übertragen, die beide kommunale Unternehmen sind. Noch zu entscheiden ist, ob am Ende ein Bauträger-, ein Miet- oder ein Miet-Kauf-Modell zum Tragen kommt.

Auch ein Bistro ist im Neubau denkbar

„Wir möchten an dem Standort Bahnhofstraße 1 bis 3, bis auf das Standesamt, alle Kolleginnen und Kollegen der Kernverwaltung unterbringen“, informierte Bürgermeister Stefan Weigler (CDU). Die dafür benötigten Büros sollen sich in den beiden oberen Etagen des Neubaus befinden. Im Erdgeschoss sollen ein großer Saal, Fraktions- und Tagungsräume, ein Bistro und ein Kino entstehen.

Zurzeit wird das rund 2100 Quadratmeter große gegenüber der historischen Post befindliche Areal, auf dem früher unter anderem die Gaststätte „Gastmahl des Meeres“ stand, als Parkplatz mit etwa 70 Stellplätzen genutzt. Um diese für die Altstadt benötigten Auto-Stellplätze zu erhalten, ist der Bau einer Tiefgarage mit bis zu 110 Stellflächen vorgesehen. „Außerdem wollen wir als Stadt mehrere angrenzende Grundstücke in Richtung des von der Unterwall- zur Werftstraße führenden Durchgangs ankaufen und abreißen, um zusätzlichen Platz, etwa für Parkplätze, zu gewinnen“, verkündete Weigler. Die Zufahrt zum neuen Rathaus/Bürgerhaus solle, ausgehend von der B 111, über die Unterwallstraße geführt werden.

Im Gegenzug sei beabsichtigt, das Technische Rathaus in der Burgstraße 6 an die WoWi zu verkaufen und gemeinsam mit dem Kornspeicher (Nr. 6a) künftig als „Büro- und Kommunikationszentrum Wolgast City“ zu vermarkten. „Die oberen zwei Etagen des Technischen Rathauses, in denen es für unsere Mitarbeiter im Sommer regelmäßig zu warm ist, könnten als Lager für unser Museum und zur Unterbringung der gesamten Service- und Steuerungstechnik dienen“, so Weigler. Potenzielle Mieter für die Büros in den Geschossen darunter wären die Mitarbeiter der Wärmeversorgung, die Innovative Energien Wolgast GmbH, die Regionalgesellschaft Usedom-Peene und des Sanierungsträgers BauBeCon.

„Bis zu 60 Prozent der Kosten förderfähig“

Weigler warb für den Rathaus-Neubau, dessen Umbau er für 2026 bis 2028 in Aussucht stellte, indem er drei Möglichkeiten für eine Förderung von bis zu 60 Prozent der förderfähigen Kosten ins Spiel brachte: die Kreditanstalt für Wiederaufbau, Städtebaufördermittel oder den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung der Europäischen Union.

Arne Koplin (Kompetenz für Wolgast): „Der städtische Haushalt wird durch den Neubau nicht belastet.“ Quelle: privat

Die Vorschläge stießen im Ausschuss zumeist auf Akzeptanz. „Der städtische Haushalt wird durch den Neubau nicht belastet. Daher ist das jetzige Konzept, anders als früher, gegenüber unseren Mitbürgern vermittelbar, denen wir in erster Linie verpflichtet sind“, befand Arne Koplin (Kompetenz für Wolgast). Auch Peter Dämering (Linke) signalisierte Zustimmung. „Wolgast hat keinen Saal für große Veranstaltungen und kein Kino; wir gewinnen damit etwas für die Bevölkerung“, meinte er. „Außerdem bleibt die Verwaltung im Stadtzentrum.“

„Weiterer Aderlass, der zum Innenstadtsterben beiträgt“

Marko Friszewski (AfD) hingegen befürchtet durch den Standortwechsel der Verwaltung „einen weiteren Aderlass, der zum Innenstadtsterben beiträgt“. Die Stadtverwaltung sei innerhalb des Stadtkerns der größte Arbeitgeber und das Technische Rathaus sanierungsfähig. Hingegen befürwortete Friszewski den Bau eines Bürgerhauses mit Saal, Kino und so weiter.

„In einem neuen Rathaus/Bürgerhaus können endlich die Richtlinien für den Arbeitsschutz eingehalten werden“, sagte Christoph Wendtland (Grüne), der sich ebenso für das Vorhaben aussprach wie Ralf Pens (CDU), der erklärte, dass durch die Investition „ein deutlicher Mehrwert für die Stadt entsteht“. Positiv äußerte sich auch Torsten Wodtke.

Bauausschusschef Christoph Eigbrecht (Bürger für Wolgast) begrüßte, dass „wir das Projekt so mit einer kommunalen Gesellschaft“ umsetzen würden. Mit Blick auf das neue Wohn- und Geschäftshaus in der Steinstraße 15, das die WoWi erst vor wenigen Tagen mit einem Straßenfest einweihte, sei durchaus auch eine gute Qualität zu erwarten.

Von Tom Schröter