Wolgast: Neues Leben in alter Mühle auf dem Paschenberg

Wolgast

Nach jahrelangem Stillstand regt sich seit einiger Zeit wieder Leben in und an der Pansowschen Mühle auf dem Paschenberg in Wolgast. Mehrere Technikbegeisterte wollen der Holländerwindmühle, die in den 1880-er Jahren anstelle ihres 1881 abgebrannten Vorgängers neu erbaut wurde, wieder Leben einhauchen.

Erklärtes Ziel der Initiatoren ist es, die Mühle als ein Stück Wolgaster Kulturgut zu erhalten und dabei generationsübergreifend zusammenzuarbeiten. „Wir möchten der Mühle ideell, materiell und finanziell als touristische Attraktion entwickeln und dabei auch moderne Möglichkeiten der Präsentation nutzen“, berichtet die Wolgasterin Kathrin Potratz-Scheiba. So solle die Mühlenanlage, in der noch bis 1992 täglich bis zu 18 Tonnen Getreide vermahlen wurden, Teil der Wolgaster Museumslandschaft werden.

Mühlenbetrieb visuell erlebbar machen

Kürzlich wurde die Außenhaut der Mühle auf mögliche Schäden kontrolliert. Quelle: Tom Schröter

„Ähnlich wie bei den geplanten virtuellen Führungen durch das frühere Wolgaster Herzogschloss, soll auch die Pansowsche Mühle medial wieder erlebbar gemacht werden“, blickt Kathrin Potratz-Scheiba voraus. Der gelernte Müller Martin Koß will als Vorsitzender des Vorpommerschen Mühlenvereins Wolgast fungieren, der am 15. Mai digital gegründet werden soll. Er weiß mehrere tatkräftige und fachlich versierte Mitstreiter an seiner Seite. So sind zum Beispiel Andreas Lemke, Sohn des letzten Müllers Hans-Joachim Lemke, der Mühlenexperte Manfred Schönrock aus Freest und der Schweißtechniker Siegfried Scheiba allesamt mit großem Eifer bei der Sache.

Wartungskran wieder in Gang gesetzt

Kürzlich nahmen die Enthusiasten den auf dem Dach der 15 Meter hohen Mühle befindlichen, 360 Grad umlaufenden Wartungskran samt dem dazugehörigen Fassadensitz probehalber wieder in Betrieb. Bei dieser Gelegenheit nahm Martin Kroß sogleich die mit glasfaserarmierten Bitumenschindeln verkleidete Außenhülle der Mühle in Augenschein, um festzustellen, an welchen Stellen Instandhaltungsarbeiten erforderlich sind.

Andreas Lemke freut sich, dass ein kleiner Teil der Mühle wieder in Betrieb gehen soll. Quelle: Tom Schröter

Eigentümer der Mühle sind Andreas Lemke und dessen drei Söhne, die in der Vergangenheit mehrfach Vandalismus auf dem Mühlengelände zu beklagen hatten. „Immer wieder mussten wir eingeschlagene Fenster und Türen reparieren“, berichtet Andreas Lemke. Auch ein mit Sprühfarbe angebrachter Schriftzug, der sich gegen die Massentierhaltung wendet, prangt an der Mühle. Aus Sicht Lemkes völlig unverständlich: „Denn die Mühle, in der über 100 Jahre lang ausschließlich vegetarische Nahrung produziert wurde, ist wohl weit und breit das einzige Gebäude, das für solch eine Aktion nicht in Frage kommt.“

Unterdessen kündigt Lemke an, dass in Regie des Vereins demnächst sogar ein Teil der Mühlentechnik wieder in Betrieb gehen soll. Dabei handele es sich um den ältesten, 1897 von Johann Fischer aus Greifswald hergestellten Walzenstuhl, der schon vor vielen Jahrzehnten stillgelegt wurde. „Dieser bereits demontierte Walzenstuhl wird restauriert und soll später unter Zuschaltung einzelner Technikkomponenten, wie Plansichter, Wurfsichter, Quetschstuhl, Elevatoren und ausrangierten Elektromontoren, das Herzstück unserer Minimühle werden“, so Lemke. „Unsere Vision ist es, Malz herzustellen und in die Wertschöpfungskette einzubringen, zum Beispiel durch Belieferung von Mikrobrauereien.“

Das Interesse an einer Wiederbelebung des traditionsreichen Mühlenstandortes ist riesig. Über 700 Interessenten auch aus Holland und Polen nehmen auf der Facebook-Seite regen Anteil am aktuellen Geschehen rund um die Mühle auf dem Paschenberg.

Von Tom Schröter