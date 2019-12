Wolgast: Neues Windrad, Lager-Dach und zweiter Insel-Strang

Wolgast

Insgesamt gut 6,5 Millionen Euro will der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland-Wolgast im nächsten Jahr in seine Anlagen für Trink-, Schmutz- und Regenwasser sowie in die weitere Infrastruktur investieren. In dieser Woche stellte der Technische Geschäftsführer Christian Zschiesche die Einzelvorhaben in der Verbandsversammlung vor.

Gegenüber OZ betonte Zschiesche: „Die Gebühren für Wasser und Abwasser bleiben 2020 stabil, und das soll auch in näherer Zukunft so bleiben.“ Zwar nehme die Anzahl der Kunden im Verbandsgebiet Festland-Wolgast langsam, aber stetig ab. Der Zweckverband könne den damit verbundenen Einnahmerückgang jedoch mit jenen Erlösen aus der Steigerung der Abwassermenge kompensieren, die aus dem Norden der Insel Usedom übernommen und in der Kläranlage Wolgast aufbereitet wird.

Kläranlage hat noch freie Kapazitäten

„Voraussichtlich im nächsten Jahr soll in Regie des Insel-Zweckverbandes sogar mit dem Bau einer zweiten, rund zehn Kilometer langen Abwasserleitung von Karlshagen nach Wolgast begonnen werden“, so Zschiesche. Der Wolgaster Verband werde rechtzeitig mit baulichen Veränderungen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Grobrechenanlage der hiesigen Kläranlage die zusätzlichen Abwässer aufzunehmen vermag. Etwa 80000 Euro seien hierfür eingeplant. Die ursprünglich für 40000 Einwohnergleichwerte ausgelegte Kläranlage selbst habe – auch dank zwischenzeitlich erfolgter technischer Neuerungen – noch ausreichend freie Kapazitäten.

Für weitere 800000 Euro soll im nächsten Jahr die Windkraftanlage auf dem Gelände des Klärwerks an der Netzebander Straße demontiert und durch einen Neubau ersetzt werden. Das 1996 in Betrieb genommene 150-kW-Windrad zeichne sich, im Vergleich zu den heute gängigen Windturbinen, durch einen geringen Wirkungsgrad aus. Die neue 250-kW-Anlage sei wiederum 29 Meter hoch und könne bis zu 60 Prozent des im Klärwerk anfallenden Strombedarfs decken. Der Verband erwartet im Frühjahr 2020 die Baugenehmigung.

Klärschlamm-Lager wird überdacht

Weiterhin will der Zweckverband im kommenden Jahr für etwa 436000 Euro den 2500 Quadratmeter großen Lagerplatz überdachen lassen, auf welchem der nach der Klärung der Abwässer verbleibende Klärschlamm deponiert wird. „So wollen wir künftig sicherstellen, dass der Klärschlamm – pro Jahr fallen bei uns in Wolgast etwa 2700 Tonnen Klärschlamm an – einen stabilen Trocknungsgrad von 22 bis 25 Prozent hat“, so Zschiesche. Derzeit würden die Rückstände landwirtschaftlich verwertet und hauptsächlich auf Äcker im Süden des Landes ausgebracht. „Die Flächen in unserer Region sind mit dem Ausbringen der Gülle aus der hiesigen Rinder- und Schweinehaltung bereits ausgelastet“, sagt der Geschäftsführer. Eine technische Aufbereitung bzw. Verwertung des Schlamms sei perspektivisch geplant, die Technologie aber noch nicht endgültig klar.

Am Mittwoch begann offiziell der Ausbau der Goethestraße in Wolgast. Hier will der Zweckverband Schmutz- und Regenwasserkanäle im Straßenbett verlegen. Quelle: Tom Schröter

Der Zweckverband ist 2020 überdies an verschiedenen Stellen des Wolgaster Stadtgebiets baulich aktiv, um zum Beispiel Trink-, Schmutz- und Regenwasserleitungen zu verlegen. Genannt seien unter anderem die Hermannstraße, die Sandbergstraße, die Goethestraße, die Puschkin-/Baustraße sowie die Straße Am Fischmarkt, wo in dieser Woche die Abarbeitung des 6. Bauabschnitts offiziell startete. „Auch Mittel für die Erschließung des Wohnparks an der Wilhelmstraße haben wir wieder im Haushalt eingestellt“, so Zschiesche. Denn noch sei nicht abschließend entschieden, ob dort angesichts der festgestellten Bodenkontaminationen das geplante Wohngebiet entstehen kann oder nicht. Weitere Gelder sind für den Leitungsbau in der Lassaner Neustadt reserviert.

Von Tom Schröter