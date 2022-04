Wolgast: OZ-Forum zur Bürgermeisterwahl in der Stadt in der Stadtbibliothek

Wolgast

Am 8. Mai wählen die Wolgasterinnen und Wolgaster einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Fünf Kandidaten und eine Kandidatin bewerben sich um das Amt: Marco Baum, Einzelkandidat; Karsten Lange, AfD; Kathrin Potratz-Scheiba, Einzelbewerberin; Sven Reinke, Einzelkandidat; Martin Schröter, Wählerbündnis Kompetenz für Wolgast und Amtsinhaber Stefan Weigler, CDU.

Aus diesem Anlass führt die OZ am kommenden Dienstag, den 26. April, für die Wolgaster ein Wahlforum in der Stadtbibliothek in der Hufelandstraße durch. Beginn ist um 19 Uhr. Interessierte Wolgaster sollen auf diese Weise noch einmal die Möglichkeit bekommen, die sechs Kandidaten live im Gespräch zu erleben. Die Moderation des Abends übernehmen Cornelia Meerkatz, Leiterin der OZ-Lokalredaktion Zinnowitz und Alexander Loew, Leitender Redakteur der OSTSEE-ZEITUNG.

Fragen bitte per E-Mail an die Lokalredaktion

Die Dauer der Veranstaltung wird auf zwei Stunden festgesetzt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Maximal 100 Personen können am Wählerforum teilnehmen, das per Livestream im Internet übertragen wird. Wir bitten um rechtzeitiges Erscheinen, damit die Veranstaltung pünktlich beginnen kann.

Um möglichst viele Fragen an die Kandidaten zu stellen, bitten wir im Vorfeld um Zusendung der Fragen unter Angabe des Namens und der Adresse per E-Mail an zinnowitz@ostsee-zeitung.de. Ähnlich lautende Fragen zu einem Thema werden dann gebündelt. Spontane Fragen während des Wählerforums sind nur begrenzt möglich, um nicht den zeitlichen und organisatorischen Rahmen der Veranstaltung zu sprengen.

Von Cornelia Meerkatz