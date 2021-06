Wolgast

Mit der Verabschiedung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) für Wolgast haben die Stadtvertreter auf ihrer jüngsten Sitzung die Marschrichtung für die kommenden 15 Jahre vorgegeben. Umfangreich hat Barbara Genschow von der Rostocker Firma Wimes – Stadt- und Regionalentwicklung im Auftrag des städtischen Sanierungsträger BauBecon die städtebauliche, demographische, wohnungswirtschaftliche, soziale, ökologische und wirtschaftliche Situation in Wolgast analysiert.

Das ISEK der Stadt Wolgast enthält 66 Einzelmaßnahmen, die in den kommenden 15 Jahren ungesetzt werden sollen, darunter 30 Schwerpunktmaßnahmen mit hoher Umsetzungspriorität. Besonders am Wolgaster ISEK ist, dass es eine Schulentwicklungsplanung für Planungszeitraum bis zum Schuljahr 2034/2035 enthält. Ein Ergebnis der Schulentwicklungsplanung ist, dass für die Umsetzung der Inklusionsstrategie von MV ein Neubau eines Schulcampus notwendig ist.

Warum die ISEK so wichtig ist

„Das ISEK ist auch deshalb so wichtig, weil es die Grundlage für sämtliche Programme der Städtebauförderung des Landes, des Bundes und der EU bildet“, führte Genschow gegenüber den Abgeordneten aus. Im Mittelpunkt ihrer Betrachtungen standen die Bevölkerung, die Unternehmen und die Gewerbetreibenden der Stadt Wolgast. „Darum sind detaillierte Analysen und realistische Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung, zur wirtschaftlichen Entwicklung und zum Wohnungsmarkt für das ISEK unerlässlich“, betont die Stadtplanerin und ergänzt, dass dies einen erheblichen, aber notwendigen Aufwand mit sich bringe, da dies die entscheidende Grundlage für die Vergabe von Fördermitteln ist. „Ohne exakte Analyse- und Prognosedaten ist keine Konzeptentwicklung möglich“, sagt Barbara Genschow.

In Wolgast wird der Stadtentwicklungsprozess schon seit dem Jahr 2005 mit einem kleinräumigen Monitoring Stadtentwicklung auf Stadt- und Ortsteilebene begleitet. Dabei erstrecken sich die Maßnahmeschwerpunkte einmal auf die einzelnen Stadtteile, zum anderen auch auf die Handlungsschwerpunkte Wohnen, dann Tourismus, Kultur, Sport und Freizeit, Natur und Erholung sowie Verkehr und Umwelt.

Wir listen – ohne Anspruch au Vollständigkeit – auf, worauf sich bei den beiden wichtigsten Handlungsschwerpunkten konzentriert wird und was in jedem Wolgaster Stadtteil bis 2035 vorgesehen ist:

Handlungsschwerpunkt Wohnen

Das Thema Wohnen hat in Wolgast die höchste Priorität. Wenn es keinen ausgeglichenen Wohnungsmarkt gibt, fördert dies sowohl das soziale als auch das räumliche Auseinanderdriften. Wohnbaubedarf besteht überwiegend im Segment Einfamilienhaus, hier ist der Nachholbedarf am höchsten. Aber auch im Geschosswohnungsbau (moderne, möglichst barrierefreie Wohnungen und vor allem größere Wohnflächen) fehlen Angebote.

In der Robert-Koch-Straße 10-12 in Wolgast-Nord ist ein Teilrückbau der Wohnungen geplant. Quelle: Tilo Wallrodt

Fehlende marktgerechte Wohnungen und vor allem nicht vorhandene Bauplätze für Eigenheime führten und führen zur Abwanderung in den Umlandraum. Damit verlor und verliert die Stadt aber auch diejenigen, die sie eigentlich dringend benötigt – die Steuerzahler. Die Stadt hat mit der Ausstellung von Bebauungsplänen reagiert, rechtskräftige B-Pläne gibt es in Ortsteilen Hohendorf, Buddenhagen und Mahlzow sowie in der Kernstadt Wolgast im Bereich Wilhelmstraße/Am Fischmarkt. Hier befindet sich die Bebauung in Vorbereitung.

Handlungsschwerpunkt Verkehr und Umwelt

Noch in diesem Jahr beginnt der Bau der Umgehungsstraße mit der neuen großen Brücke über den Peenestrom und straßenbegleitenden Radwegen und Zufahrtsstraßen. Nach Fertigstellung der Ortsumfahrung muss es zu einer Neuordnung der B 111 kommen. Außerdem steht die Fortsetzung der Sanierung der Straßen entsprechend Prioritätenliste der Stadt auf dem Plan.

Damit Touristen nach Fertigstellung der neuen Ortsumgehung nicht an der Stadt vorbeifahren, muss die Stadt etwas tun, um die Aufmerksamkeit auf Wolgast zu lenken. Neben den Großprojekten wie Schaffung einer Ersatzfläche für die „Schlossinsel-Festspiele“/Sommerkonzerte, Weidehof, Belvedere und Tierpark ist eine einheitliche Beschilderung und Infotainment, ein zentrales Leitsystem für Wanderer und Fahrradtouristen, Erarbeitung eines Parkraumkonzeptes und eines zentralen Verkehrsleit- und Parksystems erforderlich.

Altstadt von Wolgast

Sanierung der Kirchplatzschule, ggf. auch Neubau unter Erhalt der historischen Fassade, Weiterentwicklung des Stadthafens mit entsprechendem Konzept, Schließung von Baulücken vorrangig durch Wohnen, Sanierung Friedhofsmauer, Wege, Parkplatz, Lapidarium sowie Errichtung eines WC, Fortsetzung der Sanierung der St.-Petri-Kirche und Wiederaufbau des St.-Petri-Turms, Umwandlung dauerhaft leerstehender Ladengeschäfte bzw. Gewerbeflächen um den Rathausplatz außerhalb des Kernbereiches, in barrierefreie moderne Wohnungen, Bebauung der Flächen Wilhemstraße / Fischmarkt (Wohnen und Reha), Umsetzung B-Plan Schlossinsel – Bau eines Hotels, Bebauung Platz der Jugend mit Bürgerhaus, Nachnutzungskonzeption für ehemaliges Gymnasium Am Lustwall als Vereinshaus und Ansiedlung gehobener Gastronomie und Erlebnisgastronomie im Altstadtkern.

Die Kirchplatzschule muss dringend saniert werden oder einem Schulneubau weichen. Quelle: Tilo Wallrodt

Fischerwiek

Die Fischerwiek soll zu einem Wohnort mit hoher Aufenthaltsqualität entwickelt werden. Der Schwerpunkt liegt hier in der Sanierung der Straßen und der Fortsetzung der Sanierung und Schließung von Baulücken mit verschiedenen Nutzungen, Errichtung eines Spielplatzes.

Wolgast-Süd

Modernisierung und Umbau von Wohnungen entsprechend den Wohnbedürfnissen der älter werdenden Bevölkerung, Ersatzneubau der Fröbel-Kita Fröbel und Kita am Stadion mit Hort (in Vorbereitung), Errichtung eines Kletterwaldes, Skater- und Mountainbikeanlage im Zusammenhang mit der Aufwertung der Belvedere-Anlagen, Umgestaltung der Belvedere-Parkanlagen unter Einbeziehung des alten Bahnhofsgebäudes und des Belvedere-Schlösschens einschließlich Umnutzung verwilderter und aufgegebener Kleingartenparzellen der Anlage „Belvedere“ – insbesondere für die Einwohner der Stadt als Erholungswald (wie bereits vor über 100 Jahren). Ersatzneubau Bühne Belvedere und Errichtung einer Kulturinsel in den Wolgaster Anlagen – Kulturangebote, Theaterprojekte in Zusammenarbeit mit Schulen und Kulturvereinen, Sanierung Sportforum 2. BA und Neubau für Sportclub in Wolgast-Süd (in Vorbereitung), Errichtung eines Spielplatzes in der Heberleinstraße.

Die Wolgaster Anlagen Belvedere mit der Bühne sollen wieder Besuchermagnet werden. Quelle: Tilo Wallrodt

Wolgast-Nord

Bau eines Schulcampus in Wolgast Nord, Fortsetzung Rückbau und Abstockung von Wohnblöcken, Modernisierung und Umbau von Wohnungen entsprechend den Wohnbedürfnissen der älter werdenden Bevölkerung im Stadtteil, Wohnumfeldgestaltung samt Spielplätzen, Bebauung Gelände ehemalige Oberschule 6 Hufelandstraße mit Wohnen mit Pflege, Um- und Ausbau des Feuerwehrgerätehauses, Anlegen von parkähnlichen Anlagen.

Der Bereich Weidehof im Tannenkamp soll als Alleinstellungsmerkmal entwicklet werden. Quelle: Tilo Wallrodt

Tannenkamp

Schaffung von perspektivischen Wohnbauflächen, Fortsetzung der Sanierung und Ausbau des Tierparkes Wolgast (2. Bauabschnitt), Schaffung einer Verbindung zwischen Mahlzow-Stadthafen-Tierpark durch Bus / Bimmelbahn / Pferdekutschen, Erschließung und Entwicklung des Gebietes Weidehof zum Alleinstellungsmerkmal für Wolgast ab 2022, weitere Aufwertung des Naturbadestrandes Dreilindengrund, einschließlich Wegeführung, Beschilderung, Errichtung einer Toilette, gastronomische Angebote im Sommer, Ausleihstation Paddelboote, Stand-Up-Paddling.

Ortsteil Mahlzow

Schaffung perspektivischer Wohnbauflächen, Indoor-Spiel, Bowling, Klettern, Skating, Themenspielplätze, Platzgestaltungen mit Sitzflächen und hoher Aufenthaltsqualität im Zusammenhang mit der Umsetzung des B-Planes Nr. 2 „Sonder- und Mischgebiet Mahlzow“, Planung und Errichtung eines Stellplatzes für Wohnmobile, Bau eines Radweges Mahlzow-Sauzin.

Ortsteile Hohendorf, Pritzier und Schalense

Umsetzung der Bebauung B-Plan 31 „Wohngebiet Wiesengrund Hohendorf“ und B-Plan 32 „Sondergebiet Hirschhof“ sowie Schalenser Weg in Pritzier und Dorfstraße/Gutshaus in Schalense, Bau eine Gemeindezentrums in Hohendorf, Neubau von Dorfplätzen mit Spielplätzen in Pritzier und Schalense.

Im Ortsteil Pritzier soll die marode Scheune abgerissen werden. Dort sollen Eigenheime, ein Dorfplatz und Spielmöglichkeiten geschaffen werden. Quelle: Tilo Wallrodt

Ortsteil Buddenhagen

Zeitnahme Umsetzung Residenz „Quartier am Wald“, Förderung und Entwicklung Naturtourismus im Buddenhagener Wald und Umgebung, Aufwertung und Neugestaltung „Wald der Sinne“.

