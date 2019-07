Wolgast

Die Schlossinsel in Wolgast wird ab heute Abend wieder zur sommerlichen Theaterbühne. Im dritten Jahr in Folge hat die Vorpommersche Landesbühne auf dem idyllischen Eiland inmitten des Peenestroms seine mobile Sommerspielstätte aufgeschlagen. Und erneut locken die Theatermacher um Regisseurin Birgit Lenz Einheimische und Urlauber mit einer turbulenten Komödie aus Rudi Strahls spitzer Feder in die alte Herzogstadt.

Die Komödie „Ein seltsamer Heiliger oder Ein irrer Duft von Bibernell“, die heute um 19.30 Uhr Premiere feiert, erzählt die ostalgische Geschichte von „Ein irrer Duft von frischem Heu“ weiter. Auch im beschaulichen Trutzlaff hat nunmehr die politische Wende Einzug gehalten und die Bewohner sehen sich schlagartig vor riesige Herausforderungen gestellt. Manche generieren sich als Wendehals. Andere versuchen, sich im neuen Dschungel von Gesetzen und Verordnungen zurecht zu finden und wieder andere Akteure schlagen sich mit allerlei windigen Geschäftsideen durchs Leben.

Zur Galerie Die Wolgaster Schlossinsel erlebt ihr drittes Sommer-Openair-Theater.

Das quirlige Geschehen rund um Bürgermeister Mattes, Agrar-Referentin Angelika, Ex-LPG-Chefin Lydia, Pastor Himmelreich & Co. bietet viel Raum für witzige Einlagen und reichlich Aha-Effekte – vorgetragen mit viel Leidenschaft, Schauspielkunst und Esprit. Schon ein flüchtiger Blick auf die vom Bühnen- und Kostümbildner Andreas Mücke erdachte Kulisse ruft im Zuschauer Erinnerungen an die Zeit des politischen Umbruchs mit all ihren Problemen und Absurditäten wach. Einerseits existiert noch eine „Straße der Besten“, andererseits dominieren der „Aufschwung Ost“ und blühende Landschaften die Szenerie.

„Insgesamt sind 22 Darsteller zu erleben, zehn davon sind handelnde Hauptpersonen“, erklärt Choreografin Anika Laß, die sich freute, auch wieder engagierte Tänzerinnen und Tänzer aus unserer Region zu den Proben begrüßen zu können. Mike Hartmann wiederum arrangierte und produzierte für das Openair-Spektakel 18 bekannte Musiktitel, darunter Melodien von Wolfgang Petry bis Santiano, von Unheilig bis Abba. „Bei den Arrangements habe ich immer darauf geachtet, dass die Musiken dem Stück dienen“, betont der diplomierte Kirchenmusiker.

Am Montagabend luden die Theatermacher zur Generalprobe ein und Fotografen und Kameraleute wetteiferten um die besten Schnappschüsse. Spätestens als sich Torsten Schemmel alias Pastor Himmelreich, Heiko Gülland als Monsignore Aventuro und Momo Böhnke in der Rolle des Paul schlagfertige Wortgefechte lieferten und dabei mit brillanter Mimik aufwarteten, klickten emsig die Auslöser.

Bis zum 24. August stehen 22 Vorstellungen auf dem Wolgaster Sommerspielplan. Die Mitstreiter hoffen auf schönes Wetter, volle Ränge, ein erwartungsvolles Publikum, Jubel und viel Applaus. Gespielt wird immer mittwochs, freitags und samstags jeweils um 19.30 Uhr. Karten sind erhältlich unter Telefon 03971/2688800.

Dass auch die Schlossinsel-Festspiele 2019 in Wolgast ein voller Erfolg werden, daran haben schon jetzt mehrere treue Sponsoren ihren Anteil, zu denen die Energie Vorpommern GmbH, die Wohnungswirtschafts GmbH Wolgast, das Autohaus Gnisch und die Stadt Wolgast gehören.

Tom Schröter