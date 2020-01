Wolgast: PKW brennt aus

Wolgast

Gegen 01.00 Uhr in der Nacht wurde der Polizei der Brand eines PKW auf dem Parkplatz in der Robert-Koch-Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten stand der Dacia bereits in Flammen. Zur Brandbekämpfung kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Wolgast und Kröslin zum Einsatz. Trotz der schnellen Hilfe brannte der Wagen vollständig aus und es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand muss von Brandstiftung ausgegangen werden.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Ermittlungen dauern aber an und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an das Polizeirevier Wolgast unter der 03836/252-224, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von RND