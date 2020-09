Wolgast

Es ist ein ehrgeiziges Vorhaben, an das sich Toralf und Cornelia Lada in Wolgast gewagt haben. Über zwei Millionen Euro investiert das Paar in der Innenstadt. Der Wolgaster Steinmetzmeister macht jedoch einen entspannten Eindruck, als er am Mittwochmorgen die Großbaustelle in der Langen Straße Ecke Kirchplatz besucht. „Die Abrissarbeiten haben sich etwas hingezogen. Aber nun ist doch schon einiges zu sehen“, sagt der 48-Jährige, als er den Neubauteil in Augenschein nimmt.

Während das der Langen Straße zugewandte Haupthaus bisher vergleichsweise unangetastet blieb und lediglich sein marodes Dach eingebüßt hat, ist der rückwärtige, in Richtung Kirchplatz weisende Gebäudeteil dem Abrissbagger gewichen. Hinter einem Baugerüst wachsen hier neue Mauern aus Ytong-Steinen in die Höhe, wobei vom Kirchplatz her eine Tordurchfahrt zu erkennen ist.

Anzeige

Wohnungen zwischen 48 und 125 Quadratmeter groß

„Sieben Autostellplätze werden im Innenhof angeordnet, dazu Abstellräume und eventuell eine Grillecke für die künftigen Mieter“, blickt Lada voraus. In dem markanten Gebäudekomplex ringsum sollen acht Wohnungen mit einer Grundfläche zwischen 48 und 125 Quadratmetern entstehen. „Eine Verwalterfirma kümmert sich um die Vermietung der Wohnungen. Einige Interessenten gibt es schon“, berichtet der Bauherr.

Weitere OZ+ Artikel

Toralf Lada im künftigen Innenhof der Anlage, in dem Pkw-Stellplätze und Abstellräume angeordnet werden. Quelle: Tom Schröter

Lada legt nach eigener Aussage großen Wert darauf, dass sich die gewohnte Ansicht des Objekts trotz der massiven Eingriffe in dessen Substanz nur wenig verändert. Die Fassade zur Langen Straße hin werde wieder in altem Glanz erstrahlen, sowohl was den Stuck als auch was das Farbkonzept anbetrifft. Und auch der Seitenflügel vis-à-vis dem Wohn- und Geschäftshaus Gauger werde optisch seinem Vorgänger nachempfunden.

Alte Turmbekrönung soll wieder Verwendung finden

„Der bekannte Eckturm, den wir wegen Baufälligkeit abnehmen mussten, soll in gleicher Weise wieder aufgebaut werden“, betont Toralf Lada. Die alte, aus Zinkblech bestehende Bekrönung sei gut erhalten und werde später auch den neuen Turm zieren. „Das Haus“, ist sich der Investor sicher, „wird schöner als vorher.“ Im Herbst 2021 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Für unbedingt bewahrenswert hält der Steinmetzmeister zudem die backsteinerne Front des alten Speichers im Innenhof. „Die ganze Fassade wird sandgestrahlt und aufgearbeitet“, erklärt er. „Um die Lichtausbeute für die dahinter vorgesehenen Wohnungen zu erhöhen, werden lediglich die Fenster etwas verlängert. Außerdem werden neue Türen eingesetzt und Balkone angeordnet.“

Auch die Fassade des früheren Speichers soll erhalten bleiben. Lediglich die Fenster sollen verlängert werden, um die Lichtausbeute für die geplanten Wohnungen zu erhöhen, sagt Bauherr Toralf Lada. Quelle: Tom Schröter

Verschütteter Keller wurde zur späteren Nutzung freigeräumt

Ein unter dem Speicher während der Abbrucharbeiten entdeckter, nur teilweise verschütteter Keller werde freigeräumt und könne später wieder genutzt werden. Momentan widmen sich die Bauleute auch dem Haupthaus. Die Fundamente wurden zum Zweck der Austrocknung freigelegt. Und: Während das im Gebäudekern verwandte Fachwerk noch auffallend kernig ist, sind die in den Außenwänden befindlichen Stäbe teilweise marode, so dass hier ein Austausch erfolgen muss.

„Auch die alten Lehmdecken werden entfernt und neue Deckenfüllung eingebracht“, erläutert Lada, der an der Geschichte des Hauses stark interessiert ist und mit dem Gedanken spielt, einen historischen Fachwerkbalken dendrochronologisch untersuchen zu lassen, um das einstige Fälljahr des Baumes zu ermitteln.

Von Tom Schröter