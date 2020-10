Wolgast: Papiercontainer neben Trafohaus in Brand gesetzt

Wolgast

Wieder ein Brand in Wolgast Nord: In der Makarenkostraße brannten am Montagmorgen gegen 2 Uhr vier Papiercontainer. Das Feuer griff auf ein Stromverteilergebäude eines Energieversorgers über, beschädigte jedoch nur leicht die Fassade und die Eingangstür. Menschen waren zu keiner Zeit in Gefahr. Auch die in unmittelbarer Nähe parkenden Autos wurden nicht beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. In Wolgast Nord kommt es seit mehreren Jahren vor allem in der dunklen Jahreszeit immer wieder zu Containerbränden. Bisher konnte die Polizei noch keinen Täter ermitteln. Sie hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

Anzeige

Die vier Papiercontainer in der Makarenkostraße brannten in voller Ausdehnung. Quelle: Tilo Wallrodt

Von Cornelia Meerkatz