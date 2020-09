Wolgast

Die Peene-Werft hat gut zu tun. Das bestätigte Unternehmenssprecher Oliver Grün auf Anfrage der OZ. „ An unserem Standort in Wolgast arbeiten wir aktuell am Neubau des Explorer Vessel sowie am Bau der Hinterschiffe für die insgesamt fünf neuen Korvetten der Klasse 130, wovon das erste Hinterschiff bereits erfolgreich nach Hamburg zum Zusammenschluss mit dem Vorschiff verholt wurde.

Darüber hinaus erfolgen Reparaturen am Tender „ Rhein“, dem Minenjagdboot „ Bad Rappenau“ und dem Hohlstablenkboot „ Pegnitz“. Zusätzlich übernehmen die Peene-Werker die planmäßige Instandsetzung der „ Bayreuth“, einem Küstenpatrouillenboot der Bundespolizei See“, teilt Grün mit.

„ Bayreuth “ wurde nach Neustadt überführt

Das „ Bayreuth“ gehört zu einer Dreigruppe von Küstenpatrouillenbooten der Bad-Bramstedt-Klasse. Das Schiff wurde 2003 in Dienst gestellt. Zunächst versah es als Einsatzschiff BP 25 Dienst bei der Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven. Über viele Jahre war es dann im Seeeinsatz zwischen deutsch-dänischer und deutsch-niederländischer Grenze. Im Sommer 2017 wurde das Schiff via Nord-Ostsee-Kanal nach Neustadt überführt, um dort im Zuständigkeitsbereich der Neustädter Inspektion eingesetzt zu werden. Dazu gehören die Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie die Gewässer von Nord- und Ostsee.

Die „ Bayreuth“ verfügt wie ihre Schwesternschiffe über einen Hybridantrieb mit Dieselmotor für hohe Geschwindigkeit und separaten dieselelektrischen Antrieb für sparsame Marschfahrt.

